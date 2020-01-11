Кто такой "царь-поп Иван" и где могла находиться христианская Шамбала

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. Один из самых популярных персонажей средневековой литературы — "царь-поп Иван", или "пресвитер Иоанн", о богатствах которого ходили легенды. На поиски его царства европейские короли снаряжали дорогостоящие экспедиции. О том, где искали легендарного государя и кто мог быть его прототипом, — в материале РИА Новости.
Знаменитое письмо
Это сейчас в рождественские дни москвичи устремляются на Красную площадь покататься на коньках да на елку посмотреть. Столетия назад развлечения были гораздо экзотичнее. В начале XVI века у кремлевской стены пролегал ров, в котором при Иване Грозном оборудовали… зверинец. Там обитали животные, подаренные иностранными монархами: львы, павлины, зебры. Но наибольшее впечатление на москвичей произвел слон. Правда, прожил он недолго: то ли замерз, то ли сам царь приказал его умертвить — якобы приученное выполнять различные команды животное не пожелало перед ним склонять голову.
Неизвестно, кто именно подарил слона самодержцу, но простой люд был уверен: его привезли из "Индейского царства, где правит царь и поп Иван, поборник православной веры Христовой". Сказание об этом правителе было, пожалуй, самым популярным светским литературным произведением на Руси.
А пришло оно к нам из Европы. С XII века истории о легендарном "пресвитере Иоанне" (пресвитер — это старший священник) будоражат умы как крестьян, так и королей с папами римскими.
"Есть у меня люди немые, а есть рогатые, а есть люди высотой 13 метров. А в некоторых землях моего царства обитают существа, которые наполовину псы, а наполовину люди. И в царстве моем много разных зверей: слоны, крокодилы, верблюды. Страна моя находится далеко — до ее западных границ идти 12 лет, а до восточных — неизвестно сколько, пока земля не сомкнется с небом" — эти строки из письма пресвитера Иоанна византийскому императору Михаилу Комнину несколько столетий цитировала вся Европа.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФреска "Святой Христофор" в Соборе Успения Пресвятой Богородицы в Свияжске
Современные историки не сомневаются, что послание было не более чем мистификацией, однако в середине XII века оно произвело настоящий фурор. Наряду с этим из Рима распространилась весть об аудиенции с папой римским некоего Гуго, епископа из Габалы. Священнослужитель прибыл к понтифику в составе делегации крестоносцев, которые умоляли направить воинов на защиту Антиохии от войск сельджуков.
По слухам, Гуго рассказал понтифику, что у крестоносцев в Индии есть могущественный союзник — пресвитер Иоанн. И он якобы обладает несметным богатством благодаря реке Фисон, "которая берет начало в райском саду, откуда ее течение приносит песок из чистого золота и множество драгоценных камней". Спустя две недели после этой аудиенции папа Евгений III призывает рыцарей отправиться на защиту Святой земли. Так начался Второй крестовый поход.
Победитель Чингисхана
В Средние века рекой Фисон в Европе называли Ганг — одну из крупнейших водных артерий Индии. Именно на полуостров Индостан в XIII-XIV веках устремились многочисленные экспедиции. В 1245 году папа Иннокентий IV направил на поиски царства пресвитера Иоанна трех францисканских монахов во главе с Джованни Плано Карпини. В те времена наиболее безопасный путь на Дальний Восток пролегал через огромную Монгольскую империю. Спустя год посланники Ватикана оказались в Каракоруме — ее столице, где, помимо всего прочего, установили контакты с русскими князьями.
В 1247 году Плано Карпини вернулся в Рим. Свое путешествие он подробно описал в книге "История монголов", где о загадочном пресвитере Иоанне упоминается лишь однажды. В пятой главе своего труда монах рассказывает о сражениях Чингисхана с различными сказочными народами, которые постоянно одерживают верх над великим полководцем.
Предположительный портрет Чингисхана
"И, несколько отдохнув, он (Чингисхан) разделил свои войска. <…> Также другого сына он послал с войском против индов, и он покорил малую Индию; это черные сарацины, которые именуются эфиопами. Это же войско вышло на бой против христиан, которые находятся в большой Индии. Слыша это, царь той страны, который именовался в народе пресвитером Иоанном, выступил против них с соединенным войском и, сделав медные изображения людей, поместил их на седлах на лошадей, разведя внутри огонь, а сзади медных изображений поместил на лошадей людей с мехами", — читаем мы у Карпини.
Как известно, Чингисхану и вправду не удалось завоевать Индию — его армия не продвинулась дальше устья Ганга в Западных Гималаях. Значит, государство легендарного царя-священника могло находиться именно там. И что интересно, как раз в этом регионе обитала многочисленная община несториан — бежавших от византийских правителей последователей еретика Нестория. Они отрицали богочеловеческую природу Христа, и это учение осудили на третьем Вселенском соборе в 431 году. Сегодня следы несторианских храмов находят на обширной территории от Ирака до Кореи. Известно, что несториане жили в Каракоруме, а один из внуков Чингисхана — хан Сартак, друг Александра Невского — был последователем этого религиозного течения.
Данное обстоятельство сподвигло советского историка Льва Гумилева предположить, что прототипом царя Иоанна послужил хан Елюй Даши — правитель Каракитайского ханства. При нем государство достигло наивысшего расцвета, во многом благодаря победе над соседней Сельджукской империей в битве на Катванской равнине в 1141 году. То сражение было настолько масштабным, что вести о нем спустя четыре года дошли до Англии. И одновременно возник слух о легендарном царе-священнике.
"Рашид ад-дин (персидский историк XIII века. — Прим. ред.) отмечает, что до конца XIII века у найманов (племя, населявшее Каракитайское ханство. — Прим. ред.) был только один государь — Эниат или Инанч, имя, либо легко переделываемое в Иоанн, либо просто имя Иоанн, превратившееся в Эниат", — подчеркивает Гумилев.
Удивительные христиане
Вот только критики гипотезы Гумилева о царе-священнике обращают внимание на важную деталь: Елюй Даши не исповедовал несторианство, хотя это движение было широко распространено в его государстве. Поэтому легендарное царство нужно искать либо ближе к Непалу, либо намного южнее Гималаев.
В 1960-е на фоне повального увлечения буддизмом в западных странах историки выдвигают версию, что прототипом пресвитера Иоанна мог быть правитель государства Тибет, которое, как известно, было теократическим. Но поскольку связь между Востоком и Западом не прерывалась даже в Средние века, европейские правители наверняка знали о вероисповедании тибетских царей.
Однако монархи были уверены, что на полуострове Индостан есть христиане. И это действительно так. На юго-западе Индии в штате Керала до сих пор проживают члены одной из древнейших христианских общин в мире — маланкарцы.
"Досадно, но факт: у нас почти не знают, что в Индии существует древняя христианская Церковь. Основанная в первом веке апостолом Фомой, учеником Христа! Таких Церквей в мире немного. В Индии христиане есть, они не исчезли за две тысячи лет и хранят удивительную традицию, вобравшую в себя элементы чисто индийской культуры", — рассказывает иеромонах Стефан (Игумнов), занимающийся межхристианскими связями в отделе внешних церковных связей Московского патриархата.
© Фото : Маргарита Ивлевапредстоятель Маланкарской церкви католикос Василий Мар Фома Павел II
© Фото : Маргарита Ивлева
предстоятель Маланкарской церкви католикос Василий Мар Фома Павел II
По одной из версий, именно на поиски "земли христиан апостола Фомы" в 1497 году отправилась экспедицию во главе с Васко да Гамой, который открыл морской путь в Индию. Правда, вместе с европейскими товарами он принес на эту землю кровь и разрушение: португальцы стали насильственно обращать в католичество местных христиан. В Европе тогда считали маланкарцев язычниками.
Именно это не позволяет историкам однозначно утверждать, что прототип пресвитера Иоанна правил именно там. К тому же, судя по рассказам путешественников XIV-XV веков, его царство было вообще на другом континенте…
Скальная церковь Бет Гиоргис. Лалибела. Эфиопия
Три Индии
Оказывается, в средневековую эпоху было целых три Индии. Европейцы толком не представляли, где находится эта страна, поэтому определяли ее местоположение довольно размыто. Так появилась "ближняя Индия" — современные Пакистан и Афганистан, "средняя Индия" — Тибет и северная часть полуострова Индостан, а также "дальняя Индия". Под последней понимался Африканский рог. Там и было Абиссинское государство, ныне — Эфиопия.
Эфиопская церковь, как и Маланкарская — одна из самых древних. В 1306 году 30 ее епископов приехали к папе римскому. Зафиксировавший это событие хронист назвал главой их церкви пресвитера Иоанна. А в 20-х годах XV века испанцы отправили в Абиссинию посольство в надежде увидеть легендарного царя. Его, конечно, там не нашли, но это не помешало договориться о женитьбе арагонского короля Альфонсо Великодушного на дочери эфиопского правителя. Свадьба так и не состоялась, но с тех пор европейцы принялись активно осваивать Африканский континент.
Скальная церковь Бет Гиоргис. Лалибела. Эфиопия
"Некоторые историки полагают, что прототипом пресвитера Иоанна был эфиопский царь Гебре Мескель Лалибэла, правивший страной во второй половине XII века. В молодости он посетил Иерусалим и, вернувшись оттуда, решил воспроизвести святыни Палестины в своей столице. За короткий срок он возвел уникальные скальные храмы, которые поражают красотой и необычным видом по сей день. Неудивительно, что Эфиопию стали считать очень богатой страной", — говорит священник Эфиопской церкви Даниэль Энар.
Эфиопию называли "землей пресвитера Иоанна" вплоть до XVII века, когда популярность легенды о нем сошла на нет. Но сами эфиопы об этом не знают — отсюда и сомнение историков в том, что прототип этого правителя был их земляком.
До сих пор доподлинно не известно, откуда появился миф о царе-священнике Иоанне и кто был его прототипом. Однако ученые не сомневаются: именно благодаря многочисленным попыткам найти его легендарное царство европейцы совершили множество географических открытий.
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