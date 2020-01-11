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Религия и мировоззрение
2020-01-11T08:00+0300
https://ria.ru/20200111/1563275199.html
Кто такой "царь-поп Иван" и где могла находиться христианская Шамбала
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РИА Новости

Кто такой "царь-поп Иван" и где могла находиться христианская Шамбала

08:00 11.01.2020
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© public domainИзображение царя кереитов Ван-хана как пресвитера Иоанна
Изображение царя кереитов Ван-хана как пресвитера Иоанна
© public domain
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. Один из самых популярных персонажей средневековой литературы — "царь-поп Иван", или "пресвитер Иоанн", о богатствах которого ходили легенды. На поиски его царства европейские короли снаряжали дорогостоящие экспедиции. О том, где искали легендарного государя и кто мог быть его прототипом, — в материале РИА Новости.

Знаменитое письмо

Это сейчас в рождественские дни москвичи устремляются на Красную площадь покататься на коньках да на елку посмотреть. Столетия назад развлечения были гораздо экзотичнее. В начале XVI века у кремлевской стены пролегал ров, в котором при Иване Грозном оборудовали… зверинец. Там обитали животные, подаренные иностранными монархами: львы, павлины, зебры. Но наибольшее впечатление на москвичей произвел слон. Правда, прожил он недолго: то ли замерз, то ли сам царь приказал его умертвить — якобы приученное выполнять различные команды животное не пожелало перед ним склонять голову.
Неизвестно, кто именно подарил слона самодержцу, но простой люд был уверен: его привезли из "Индейского царства, где правит царь и поп Иван, поборник православной веры Христовой". Сказание об этом правителе было, пожалуй, самым популярным светским литературным произведением на Руси.
А пришло оно к нам из Европы. С XII века истории о легендарном "пресвитере Иоанне" (пресвитер — это старший священник) будоражат умы как крестьян, так и королей с папами римскими.
"Есть у меня люди немые, а есть рогатые, а есть люди высотой 13 метров. А в некоторых землях моего царства обитают существа, которые наполовину псы, а наполовину люди. И в царстве моем много разных зверей: слоны, крокодилы, верблюды. Страна моя находится далеко — до ее западных границ идти 12 лет, а до восточных — неизвестно сколько, пока земля не сомкнется с небом" — эти строки из письма пресвитера Иоанна византийскому императору Михаилу Комнину несколько столетий цитировала вся Европа.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФреска "Святой Христофор" в Соборе Успения Пресвятой Богородицы в Свияжске
Фреска Святой Христофор в Соборе Успения Пресвятой Богородицы в Свияжске
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Современные историки не сомневаются, что послание было не более чем мистификацией, однако в середине XII века оно произвело настоящий фурор. Наряду с этим из Рима распространилась весть об аудиенции с папой римским некоего Гуго, епископа из Габалы. Священнослужитель прибыл к понтифику в составе делегации крестоносцев, которые умоляли направить воинов на защиту Антиохии от войск сельджуков.
По слухам, Гуго рассказал понтифику, что у крестоносцев в Индии есть могущественный союзник — пресвитер Иоанн. И он якобы обладает несметным богатством благодаря реке Фисон, "которая берет начало в райском саду, откуда ее течение приносит песок из чистого золота и множество драгоценных камней". Спустя две недели после этой аудиенции папа Евгений III призывает рыцарей отправиться на защиту Святой земли. Так начался Второй крестовый поход.

Победитель Чингисхана

В Средние века рекой Фисон в Европе называли Ганг — одну из крупнейших водных артерий Индии. Именно на полуостров Индостан в XIII-XIV веках устремились многочисленные экспедиции. В 1245 году папа Иннокентий IV направил на поиски царства пресвитера Иоанна трех францисканских монахов во главе с Джованни Плано Карпини. В те времена наиболее безопасный путь на Дальний Восток пролегал через огромную Монгольскую империю. Спустя год посланники Ватикана оказались в Каракоруме — ее столице, где, помимо всего прочего, установили контакты с русскими князьями.
В 1247 году Плано Карпини вернулся в Рим. Свое путешествие он подробно описал в книге "История монголов", где о загадочном пресвитере Иоанне упоминается лишь однажды. В пятой главе своего труда монах рассказывает о сражениях Чингисхана с различными сказочными народами, которые постоянно одерживают верх над великим полководцем.
© wikipedia.orgПредположительный портрет Чингисхана
Предположительный портрет Чингисхана
© wikipedia.org
Предположительный портрет Чингисхана
"И, несколько отдохнув, он (Чингисхан) разделил свои войска. <…> Также другого сына он послал с войском против индов, и он покорил малую Индию; это черные сарацины, которые именуются эфиопами. Это же войско вышло на бой против христиан, которые находятся в большой Индии. Слыша это, царь той страны, который именовался в народе пресвитером Иоанном, выступил против них с соединенным войском и, сделав медные изображения людей, поместил их на седлах на лошадей, разведя внутри огонь, а сзади медных изображений поместил на лошадей людей с мехами", — читаем мы у Карпини.
Как известно, Чингисхану и вправду не удалось завоевать Индию — его армия не продвинулась дальше устья Ганга в Западных Гималаях. Значит, государство легендарного царя-священника могло находиться именно там. И что интересно, как раз в этом регионе обитала многочисленная община несториан — бежавших от византийских правителей последователей еретика Нестория. Они отрицали богочеловеческую природу Христа, и это учение осудили на третьем Вселенском соборе в 431 году. Сегодня следы несторианских храмов находят на обширной территории от Ирака до Кореи. Известно, что несториане жили в Каракоруме, а один из внуков Чингисхана — хан Сартак, друг Александра Невского — был последователем этого религиозного течения.
Данное обстоятельство сподвигло советского историка Льва Гумилева предположить, что прототипом царя Иоанна послужил хан Елюй Даши — правитель Каракитайского ханства. При нем государство достигло наивысшего расцвета, во многом благодаря победе над соседней Сельджукской империей в битве на Катванской равнине в 1141 году. То сражение было настолько масштабным, что вести о нем спустя четыре года дошли до Англии. И одновременно возник слух о легендарном царе-священнике.
"Рашид ад-дин (персидский историк XIII века. — Прим. ред.) отмечает, что до конца XIII века у найманов (племя, населявшее Каракитайское ханство. — Прим. ред.) был только один государь — Эниат или Инанч, имя, либо легко переделываемое в Иоанн, либо просто имя Иоанн, превратившееся в Эниат", — подчеркивает Гумилев.
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Удивительные христиане

Вот только критики гипотезы Гумилева о царе-священнике обращают внимание на важную деталь: Елюй Даши не исповедовал несторианство, хотя это движение было широко распространено в его государстве. Поэтому легендарное царство нужно искать либо ближе к Непалу, либо намного южнее Гималаев.
В 1960-е на фоне повального увлечения буддизмом в западных странах историки выдвигают версию, что прототипом пресвитера Иоанна мог быть правитель государства Тибет, которое, как известно, было теократическим. Но поскольку связь между Востоком и Западом не прерывалась даже в Средние века, европейские правители наверняка знали о вероисповедании тибетских царей.
Однако монархи были уверены, что на полуострове Индостан есть христиане. И это действительно так. На юго-западе Индии в штате Керала до сих пор проживают члены одной из древнейших христианских общин в мире — маланкарцы.
"Досадно, но факт: у нас почти не знают, что в Индии существует древняя христианская Церковь. Основанная в первом веке апостолом Фомой, учеником Христа! Таких Церквей в мире немного. В Индии христиане есть, они не исчезли за две тысячи лет и хранят удивительную традицию, вобравшую в себя элементы чисто индийской культуры", — рассказывает иеромонах Стефан (Игумнов), занимающийся межхристианскими связями в отделе внешних церковных связей Московского патриархата.
© Фото : Маргарита Ивлевапредстоятель Маланкарской церкви католикос Василий Мар Фома Павел II
предстоятель Маланкарской церкви католикос Василий Мар Фома Павел II
© Фото : Маргарита Ивлева
предстоятель Маланкарской церкви католикос Василий Мар Фома Павел II
По одной из версий, именно на поиски "земли христиан апостола Фомы" в 1497 году отправилась экспедицию во главе с Васко да Гамой, который открыл морской путь в Индию. Правда, вместе с европейскими товарами он принес на эту землю кровь и разрушение: португальцы стали насильственно обращать в католичество местных христиан. В Европе тогда считали маланкарцев язычниками.
Именно это не позволяет историкам однозначно утверждать, что прототип пресвитера Иоанна правил именно там. К тому же, судя по рассказам путешественников XIV-XV веков, его царство было вообще на другом континенте…
© РИА Новости / Антон СкрипуновСкальная церковь Бет Гиоргис. Лалибела. Эфиопия
Скальная церковь Бет Гиоргис. Лалибела. Эфиопия
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Скальная церковь Бет Гиоргис. Лалибела. Эфиопия

Три Индии

Оказывается, в средневековую эпоху было целых три Индии. Европейцы толком не представляли, где находится эта страна, поэтому определяли ее местоположение довольно размыто. Так появилась "ближняя Индия" — современные Пакистан и Афганистан, "средняя Индия" — Тибет и северная часть полуострова Индостан, а также "дальняя Индия". Под последней понимался Африканский рог. Там и было Абиссинское государство, ныне — Эфиопия.
Эфиопская церковь, как и Маланкарская — одна из самых древних. В 1306 году 30 ее епископов приехали к папе римскому. Зафиксировавший это событие хронист назвал главой их церкви пресвитера Иоанна. А в 20-х годах XV века испанцы отправили в Абиссинию посольство в надежде увидеть легендарного царя. Его, конечно, там не нашли, но это не помешало договориться о женитьбе арагонского короля Альфонсо Великодушного на дочери эфиопского правителя. Свадьба так и не состоялась, но с тех пор европейцы принялись активно осваивать Африканский континент.
© РИА Новости / Антон СкрипуновСкальная церковь Бет Гиоргис. Лалибела. Эфиопия
Скальная церковь Бет Гиоргис. Лалибела. Эфиопия
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Скальная церковь Бет Гиоргис. Лалибела. Эфиопия
"Некоторые историки полагают, что прототипом пресвитера Иоанна был эфиопский царь Гебре Мескель Лалибэла, правивший страной во второй половине XII века. В молодости он посетил Иерусалим и, вернувшись оттуда, решил воспроизвести святыни Палестины в своей столице. За короткий срок он возвел уникальные скальные храмы, которые поражают красотой и необычным видом по сей день. Неудивительно, что Эфиопию стали считать очень богатой страной", — говорит священник Эфиопской церкви Даниэль Энар.
Эфиопию называли "землей пресвитера Иоанна" вплоть до XVII века, когда популярность легенды о нем сошла на нет. Но сами эфиопы об этом не знают — отсюда и сомнение историков в том, что прототип этого правителя был их земляком.
До сих пор доподлинно не известно, откуда появился миф о царе-священнике Иоанне и кто был его прототипом. Однако ученые не сомневаются: именно благодаря многочисленным попыткам найти его легендарное царство европейцы совершили множество географических открытий.
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