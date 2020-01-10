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Религия и мировоззрение
2020-01-10T19:55+0300
https://ria.ru/20200110/1563271746.html
Православный активист призвал заранее готовиться к крещенским купаниям
https://cdn22.img.ria.ru/images/154966/87/1549668748_0:8:3072:1736_1036x0_80_0_0_17363fa73cbea9116bdb72504f066426.jpg
РИА Новости

Православный активист призвал заранее готовиться к крещенским купаниям

19:50 10.01.2020 (обновлено: 19:55 10.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКрещенские купания в Строгино
Крещенские купания в Строгино
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Погружение в иордань – не просто купание, к нему стоит подготовиться: прочитать про праздник Крещения Господня, сходить на службу и помолиться, а для физической подготовки можно заранее окунуться в святые источники, рассказал РИА Новости координатор движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин.
Русская церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) — праздник, который посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Название Богоявление напоминает о том, что во время крещения на Христа сошел Святой Дух в виде голубя "и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!". В Крещенский сочельник - 18 января – в храмах совершают чин освящения воды. Существует также народная, а не церковная традиция купаний в прорубях-иорданях - вечером и в ночь перед праздником люди троекратно погружаются в воду.
"Хотя эта традиция для православных не обязательна, но к окунанию в крещенской купели нужно подходить с пониманием, что это связано с великим двунадесятым праздником. Нельзя подходить к купели в состоянии алкогольного опьянения, заниматься моржеванием или использовать этот повод для того, чтобы показать свою смелость. Идея погружения – подражание Христу. Мы вспоминаем о времени, когда крестился Господь", - рассказал РИА Новости Кормухин.
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Он отметил, что эффект от погружения в крещенскую купель сильно отличается от погружения в прорубь.
"Это не просто холодная вода, а крещенская. Есть много фильмов и статей про то, что структура воды во время освящения меняется. Я купался в Крещение с температурой 37,5 и выздоровел, с младенческого возраста окунаю своих детей. Если духовно подготовиться – предварительно помолиться, сходить на службу, осознать значение праздника, попросить благословение священника – то переносить окунание в купель значительно легче", - сказал Кормухин.
В качестве физической подготовки к крещенским купаниям активист предлагает обливания водой и погружения в святые источники.
"Многие не уверены в себе, боятся холодной воды, или просо стесняются показать свой страх перед погружением, ведь крещенские купания - это публичное мероприятие. Если хочется проверить физические силы или преодолеть психологический барьер, я бы посоветовал съездить в Подмосковье или другие регионы на святые источники - и там окунуться. Это будет полезно и душе, и телу", - подытожил Кормухин.
"Сорок Сороков" – общественное движение православных христиан, "открытое для всех, кто стремится защищать Отечество и традиционные духовно-нравственные ценности", говорится на сайте организации.
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