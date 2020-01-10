Православный активист призвал заранее готовиться к крещенским купаниям

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Погружение в иордань – не просто купание, к нему стоит подготовиться: прочитать про праздник Крещения Господня, сходить на службу и помолиться, а для физической подготовки можно заранее окунуться в святые источники, рассказал РИА Новости координатор движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин.

Русская церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) — праздник, который посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Название Богоявление напоминает о том, что во время крещения на Христа сошел Святой Дух в виде голубя "и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!". В Крещенский сочельник - 18 января – в храмах совершают чин освящения воды. Существует также народная, а не церковная традиция купаний в прорубях-иорданях - вечером и в ночь перед праздником люди троекратно погружаются в воду.

"Хотя эта традиция для православных не обязательна, но к окунанию в крещенской купели нужно подходить с пониманием, что это связано с великим двунадесятым праздником. Нельзя подходить к купели в состоянии алкогольного опьянения, заниматься моржеванием или использовать этот повод для того, чтобы показать свою смелость. Идея погружения – подражание Христу. Мы вспоминаем о времени, когда крестился Господь", - рассказал РИА Новости Кормухин.

Он отметил, что эффект от погружения в крещенскую купель сильно отличается от погружения в прорубь.

"Это не просто холодная вода, а крещенская. Есть много фильмов и статей про то, что структура воды во время освящения меняется. Я купался в Крещение с температурой 37,5 и выздоровел, с младенческого возраста окунаю своих детей. Если духовно подготовиться – предварительно помолиться, сходить на службу, осознать значение праздника, попросить благословение священника – то переносить окунание в купель значительно легче", - сказал Кормухин.

В качестве физической подготовки к крещенским купаниям активист предлагает обливания водой и погружения в святые источники.

"Многие не уверены в себе, боятся холодной воды, или просо стесняются показать свой страх перед погружением, ведь крещенские купания - это публичное мероприятие. Если хочется проверить физические силы или преодолеть психологический барьер, я бы посоветовал съездить в Подмосковье или другие регионы на святые источники - и там окунуться. Это будет полезно и душе, и телу", - подытожил Кормухин.