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Израильская армия собирается разрушить дома четырех палестинцев
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РИА Новости

Израильская армия собирается разрушить дома четырех палестинцев

19:46 10.01.2020
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© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 янв - РИА Новости. Армия Израиля сообщила семьям четырёх палестинцев, обвиняемых в террористических нападениях на израильтян, о намерении снести их дома, говорится в сообщении армейской пресс-службы.
"Вечером в пятницу семьям террористов Мухаммеда Атавны, Валида Ханатши и Язана Мгамаса были переданы сообщения о намерении ЦАХАЛ снести их жилые дома... Кроме того, семья Ахмада Кунбы была проинформирована о намерении ЦАХАЛа вновь снести их дом, который был восстановлен семьёй после разрушения израильскими военными", - отмечается в сообщении израильской армии.
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Военные отмечают, что Атавна причастен к убийству израильского капрала Двира Сорека в августе 2019 года у поселения Мигдаль Оз под Вифлеемом. Ханатша и Мгамас участвовали в нападении на израильтян у источника Дани в окрестностях Рамаллы в августе 2019 года,когда была убита Рина Шнерб и ранены ее отец Эйтан и брат Двир. Кунба был членом отряда, который обстрелял машину раввина Разиэля Шевача в северной части Западного берега в январе 2018 года. Раввин погиб.
Семьям террористов дали ​​возможность обжаловать снос.
"Израильская армия отслеживает, чтобы разрушенные дома не восстанавливались вновь", - указывают военные.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
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Обострение палестино-израильского конфликтаАрмия обороны ИзраиляТель-АвивПалестинаИзраильВ мире
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