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Козак пообещал привести к стандартам объекты здравоохранения в Крыму
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РИА Новости

Козак пообещал привести к стандартам объекты здравоохранения в Крыму

19:41 10.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
ЯЛТА, 10 янв - РИА Новости. Все объекты здравоохранения Крыма должны быть приведены в соответствие с федеральными стандартами РФ к 2022 году, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
"Мы намерены к 2022 году до 100% соответствия федеральным российским стандартам довести все объекты здравоохранения", - сказал Козак журналистам по итогам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, которое было посвящено вопросам развития Крыма и Севастополя.
Он добавил, что к 2022 году в рамках реализации масштабной программы по созданию комфортной городской среды в дополнение к национальному проекту будут также модернизированы общественные пространства, дворовые территории, фасады жилых домов, дорожная сеть.

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