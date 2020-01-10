Козак пообещал привести к стандартам объекты здравоохранения в Крыму

"Мы намерены к 2022 году до 100% соответствия федеральным российским стандартам довести все объекты здравоохранения", - сказал Козак журналистам по итогам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, которое было посвящено вопросам развития Крыма и Севастополя.