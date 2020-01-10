Столтенберг не исключил версию о попадании ракеты в Boeing в Иране

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. НАТО не видит причин не верить сообщениям из стран-союзников альянса о том, что причиной крушения украинского Boeing 737-800 под Тегераном могло стать попадание ракеты, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед экстренным заседанием Совета ЕС.
"Нет причин, из-за которых можно не верить сообщениям, поступающим из стран-союзников альянса", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов о версии с попаданием ракеты в самолет.
Столтенберг подчеркнул, что необходимо провести тщательное расследование, чтобы установить точную причину крушения, учитывая наличие различных версий, и призвал Иран обеспечить прозрачность расследования.
Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность. Глава организации гражданской авиации Ирана назвал подобные утверждения "совсем иррациональными". Он также опроверг информацию, что рядом с обломками самолета были найдены части ракеты.