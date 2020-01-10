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США приостановили полеты на Кубу, кроме рейсов в Гавану
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РИА Новости

США приостановили полеты на Кубу, кроме рейсов в Гавану

18:53 10.01.2020 (обновлено: 19:21 10.01.2020)
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на Площадь Революции, Гавана, Куба
Вид на Площадь Революции, Гавана, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США приостанавливают полеты чартерных рейсов на Кубу, кроме рейсов в Гавану, сообщил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.
"Сегодня по моему запросу департамент транспорта США приостанавливает до дальнейшего оповещения все чартерные полеты между Соединенными Штатами и аэропортами на Кубе, кроме международного аэропорта José Martí International Airport в Ганаве", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Помпео.
По замечанию госсекретаря, это решение затронет девять кубинских аэропортов, которые в настоящее время принимают рейсы из США. Авиакомпаниям дается два месяца на постепенную отмену затронутых решением рейсов. Помимо запрета на полет в аэропорты страны, госдепартамента также намерен ограничить число рейсов, направляющихся из США в Гавану.
В заявлении госсекретаря отмечается, что ограничения позволят "ограничить возможность обогащения кубинского режима". В Вашингтоне отмечают, что после ограничения в прошлом году регулярных коммерческих полетов в кубинские аэропорты увеличилось число чартерных рейсов в эту страну.
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"Приостанавливая чартерные полеты в девять аэропортов на Кубе, США еще больше ограничат доступ кубинского режима к твердой валюте тех, кто приезжает из США", - говорится в заявлении.
США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году, а затем ввели против нее торгово-экономическое эмбарго. В 2015 году, при президенте Бараке Обаме, отношения были восстановлены. Однако эмбарго продолжает действовать, а администрация Дональда Трампа с 2017 года стала проводить еще более жесткий курс в отношении Острова свободы.
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Майк ПомпеоКубаГаванаСШАВ мире
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