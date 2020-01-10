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Туризм
2020-01-10T18:56+0300
https://ria.ru/20200110/1563268701.html
Выяснилось, сколько будет стоить вход в Великий Египетский музей
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РИА Новости

Выяснилось, сколько будет стоить вход в Великий Египетский музей

18:51 10.01.2020 (обновлено: 18:56 10.01.2020)
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© РИА Новости / Ксения Никольская / Перейти в фотобанкЛоже из гробницы Тутанхамона в мастерской реставрации Великого Египетского музея в Гизе
Ложе из гробницы Тутанхамона в мастерской реставрации Великого Египетского музея в Гизе
© РИА Новости / Ксения Никольская
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Египте назвали стоимость входного билета для иностранцев в Великий Египетский музей, который должен открыться в конце 2020 года, сообщает АТОР.
По данным минтуризма и древностей страны, иностранцы смогут посетить его, заплатив 400 египетских фунтов (25 долларов или более 1500 рублей). Для зарубежных студентов цена будет в два раза ниже, для египтян она составит 60 египетских фунтов.
В настоящее время зарубежные визитеры платят 160 египетских фунтов (10 долларов) за вход в Каирский музей и отдельно 180 фунтов (11,25 долларов) за посещение зала, где выставлена золотая маска и другие сокровища из гробницы Тутанхамона.
Здание реставрационного центра Великого Египетского музея в Гизе
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