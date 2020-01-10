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Встречу Нургалиева с президентом Абхазии, скорее всего, перенесут
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РИА Новости

Встречу Нургалиева с президентом Абхазии, скорее всего, перенесут

18:26 10.01.2020
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© РИА Новости / Фотохост ШОСРашид Нургалиев
Рашид Нургалиев
© РИА Новости / Фотохост ШОС
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Встреча замсекретаря совбеза РФ Рашида Нургалиева с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой, скорее всего, будет перенесена на субботу, заявил РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба.
По словам Килбы, Нургалиев прибыл в Абхазию, но пока еще не находится в Сухуме.
"Вряд ли у нас по времени уже получится, скорее всего, это мы перенесем на завтра. По всей видимости. Скорее всего, это так", - заявил секретарь совбеза Абхазии.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
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