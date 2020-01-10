Встречу Нургалиева с президентом Абхазии, скорее всего, перенесут

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Встреча замсекретаря совбеза РФ Встреча замсекретаря совбеза РФ Рашида Нургалиева с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой , скорее всего, будет перенесена на субботу, заявил РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба.

По словам Килбы, Нургалиев прибыл в Абхазию, но пока еще не находится в Сухуме.

"Вряд ли у нас по времени уже получится, скорее всего, это мы перенесем на завтра. По всей видимости. Скорее всего, это так", - заявил секретарь совбеза Абхазии.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.