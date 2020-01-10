Кабмин может пересмотреть параметры модернизации Красноярской ТЭЦ-3

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Правительство РФ может пересмотреть параметры модернизации Красноярской ТЭЦ-3, принадлежащей Правительство РФ может пересмотреть параметры модернизации Красноярской ТЭЦ-3, принадлежащей Сибирской генерирующей компании , хотя проект одобрен правкомиссией по электроэнергетике, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, вице-премьер Дмитрий Козак поручил еще раз оценить заявленную стоимость модернизации в размере 23 миллиарда рублей после жалобы крупных потребителей энергии. Если правительство согласится снизить стоимость проекта, это станет прецедентом для отрасли: в случае пересмотра параметров проект может стать невыгодным. В аппарате вице-премьера изданию не ответили, в Минэнерго от комментариев отказались.

Проект модернизации угольной Красноярской ТЭЦ-3 (208 МВт) стоимостью 22,96 миллиарда рублей был одобрен правкомиссией по электроэнергетике в прошлом году. СГК намерена реализовать проект до 1 декабря 2024 года. "Сообщество потребителей энергии", сочтя проект слишком дорогим, обратилось в правительство с просьбой проанализировать его стоимость.

"Сообщество потребителей энергии" не признает результаты технико-ценового аудита, утверждая, что Минэкономразвития предоставило ассоциации неполный комплект документов. В нем, в частности, нет обоснования инвестиций и техзадания, а без них невозможно сделать полноценный анализ стоимости проекта. Капзатраты на проект, по мнению крупного бизнеса, завышены в 1,6–2 раза, а с учетом выручки, которую Красноярская ТЭЦ-3 может получать от продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед, стоимость проекта можно снизить на 8,4–11,7 миллиарда рублей.