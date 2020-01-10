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Теплоснабжение
2020-01-10T18:21+0300
https://ria.ru/20200110/1563268004.html
Кабмин может пересмотреть параметры модернизации Красноярской ТЭЦ-3
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РИА Новости

Кабмин может пересмотреть параметры модернизации Красноярской ТЭЦ-3

18:21 10.01.2020
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© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города
Красноярск, виды города
© РИА Новости / Александр Паниотов
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Правительство РФ может пересмотреть параметры модернизации Красноярской ТЭЦ-3, принадлежащей Сибирской генерирующей компании, хотя проект одобрен правкомиссией по электроэнергетике, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По данным издания, вице-премьер Дмитрий Козак поручил еще раз оценить заявленную стоимость модернизации в размере 23 миллиарда рублей после жалобы крупных потребителей энергии. Если правительство согласится снизить стоимость проекта, это станет прецедентом для отрасли: в случае пересмотра параметров проект может стать невыгодным. В аппарате вице-премьера изданию не ответили, в Минэнерго от комментариев отказались.
Проект модернизации угольной Красноярской ТЭЦ-3 (208 МВт) стоимостью 22,96 миллиарда рублей был одобрен правкомиссией по электроэнергетике в прошлом году. СГК намерена реализовать проект до 1 декабря 2024 года. "Сообщество потребителей энергии", сочтя проект слишком дорогим, обратилось в правительство с просьбой проанализировать его стоимость.
"Сообщество потребителей энергии" не признает результаты технико-ценового аудита, утверждая, что Минэкономразвития предоставило ассоциации неполный комплект документов. В нем, в частности, нет обоснования инвестиций и техзадания, а без них невозможно сделать полноценный анализ стоимости проекта. Капзатраты на проект, по мнению крупного бизнеса, завышены в 1,6–2 раза, а с учетом выручки, которую Красноярская ТЭЦ-3 может получать от продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед, стоимость проекта можно снизить на 8,4–11,7 миллиарда рублей.
Красноярск, виды города, Коммунальный мост
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В Минэкономразвития газете заявили, что документы были предоставлены потребителям в строгом соответствии с поручением правительства. Что касается стоимости модернизации Красноярской ТЭЦ-3, то Минэкономразвития "информацией о возможном пересмотре принятых решений не располагает, министерство не направляло таких предложений в правительство".
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ТеплоснабжениеСибирская генерирующая компанияЭкономика
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