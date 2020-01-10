Росздравнадзор проверит устранение нарушений в московском роддоме

Одна из пострадавших пациенток Татьяна Бенграф заявила, что медиками был допущен "ряд ошибок, которые шли одна за одной", при этом сама пациентка якобы указывала на них врачам. В частности, она утверждает, что была допущена "передозировка эпидуральной анестезии" и врачи в итоге "выдавливали" из нее ребенка. После появления в средствах массовой информации сообщений о некачественном оказании медицинской помощи Бенграф и ее ребенку Росздравнадзор исследовал данный случай.