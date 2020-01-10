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Росздравнадзор проверит устранение нарушений в московском роддоме
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РИА Новости

Росздравнадзор проверит устранение нарушений в московском роддоме

17:45 10.01.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проводит проверку по контролю исполнения предписания об устранении нарушений в роддоме №27 Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в ноябре-декабре 2019 года в департамент здравоохранения Москвы поступили обращения пациентов с жалобами на работу родильного дома №27 Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого. Департамент провел внеплановую внутреннюю служебную проверку и мероприятия ведомственного контроля, по итогам которых руководство родильного дома было заменено в полном составе. В отношении бывшей заведующей роддомом Марины Сармосян было возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая тяжкий вред здоровью человека" (часть 2 статьи 293 УК РФ).
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Одна из пострадавших пациенток Татьяна Бенграф заявила, что медиками был допущен "ряд ошибок, которые шли одна за одной", при этом сама пациентка якобы указывала на них врачам. В частности, она утверждает, что была допущена "передозировка эпидуральной анестезии" и врачи в итоге "выдавливали" из нее ребенка. После появления в средствах массовой информации сообщений о некачественном оказании медицинской помощи Бенграф и ее ребенку Росздравнадзор исследовал данный случай.
"По итогам проверки выявлено нарушение сотрудниками роддома российского законодательства в сфере охраны здоровья граждан. Выдано предписание об устранении нарушений. В настоящее время ведется проверка по контролю исполнения предписания. О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
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Здоровье - ОбществоРосздравнадзорМоскваРоссия
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