Росздравнадзор проверит устранение нарушений в московском роддоме

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проводит проверку по контролю исполнения предписания об устранении нарушений в роддоме №27 Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в ноябре-декабре 2019 года в департамент здравоохранения Москвы поступили обращения пациентов с жалобами на работу родильного дома №27 Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого. Департамент провел внеплановую внутреннюю служебную проверку и мероприятия ведомственного контроля, по итогам которых руководство родильного дома было заменено в полном составе. В отношении бывшей заведующей роддомом Марины Сармосян было возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая тяжкий вред здоровью человека" (часть 2 статьи 293 УК РФ).
Одна из пострадавших пациенток Татьяна Бенграф заявила, что медиками был допущен "ряд ошибок, которые шли одна за одной", при этом сама пациентка якобы указывала на них врачам. В частности, она утверждает, что была допущена "передозировка эпидуральной анестезии" и врачи в итоге "выдавливали" из нее ребенка. После появления в средствах массовой информации сообщений о некачественном оказании медицинской помощи Бенграф и ее ребенку Росздравнадзор исследовал данный случай.
"По итогам проверки выявлено нарушение сотрудниками роддома российского законодательства в сфере охраны здоровья граждан. Выдано предписание об устранении нарушений. В настоящее время ведется проверка по контролю исполнения предписания. О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
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