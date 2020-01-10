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Станцию киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании
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РИА Новости

Станцию киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании

17:39 10.01.2020
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovПассажиры Киевского метро. 2014 год
Пассажиры Киевского метро. 2014 год
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
КИЕВ, 10 янв – РИА Новости. Станцию метро "Майдан Незалежности" (Площадь Независимости) в Киеве и пересадку закрыли из-за информации о минировании, сообщила в пятницу пресс-служба метрополитена.
"Станцию "Майдан Незалежности" плюс пересадку на "Крещатик" закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении метрополитена в Twitter.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
Анонимный звонок о минировании
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