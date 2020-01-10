Руденя дал старт Году памяти и славы в Верхневолжье

ТВЕРЬ, 10 янв – РИА Новости. В Тверской области дан старт Году памяти и славы, объявленному президентом России.
"Девятого мая 2020 года исполнится 75 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы гордимся, что на тверской земле были сделаны важные, решающие шаги на пути к Великой Победе. Освобождение в декабре 1941 года первого крупного города Калинина укрепило веру в Победу. Мы никогда не забудем о боях на Ржевско-Вяземском направлении. В память о подвиге наших дедов и прадедов под городом Ржевом создаётся самый масштабный в России и в Европе мемориал Советскому солдату", - сказал губернатор области Игорь Руденя, давая старт в регионе Году памяти и славы.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, торжественное открытие Года памяти и славы объединило победителей олимпиад, юных спортсменов, лидеров школьного самоуправления, юнармейцев. Школьники Верхневолжья активно участвуют в патриотических мероприятиях и акциях: "Свеча Памяти", "Полотно памяти" и других. Ежегодно ребята становятся в строй "Бессмертного полка".
В память о подвиге солдат, павших на ржевской земле, воспитанники тверского технопарка "Кванториум" создали макеты Ржевского мемориала Советскому солдату.