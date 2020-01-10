Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-01-10T17:38+0300
https://ria.ru/20200110/1563265866.html
Руденя дал старт Году памяти и славы в Верхневолжье
https://cdn23.img.ria.ru/images/156206/10/1562061010_0:98:2000:1223_1036x0_80_0_0_7f85c09443537d60bf5c0c0b6a9a1bbe.jpg
РИА Новости

Руденя дал старт Году памяти и славы в Верхневолжье

17:38 10.01.2020
9
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 10 янв – РИА Новости. В Тверской области дан старт Году памяти и славы, объявленному президентом России.

"Девятого мая 2020 года исполнится 75 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы гордимся, что на тверской земле были сделаны важные, решающие шаги на пути к Великой Победе. Освобождение в декабре 1941 года первого крупного города Калинина укрепило веру в Победу. Мы никогда не забудем о боях на Ржевско-Вяземском направлении. В память о подвиге наших дедов и прадедов под городом Ржевом создаётся самый масштабный в России и в Европе мемориал Советскому солдату", - сказал губернатор области Игорь Руденя, давая старт в регионе Году памяти и славы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, торжественное открытие Года памяти и славы объединило победителей олимпиад, юных спортсменов, лидеров школьного самоуправления, юнармейцев. Школьники Верхневолжья активно участвуют в патриотических мероприятиях и акциях: "Свеча Памяти", "Полотно памяти" и других. Ежегодно ребята становятся в строй "Бессмертного полка".
В память о подвиге солдат, павших на ржевской земле, воспитанники тверского технопарка "Кванториум" создали макеты Ржевского мемориала Советскому солдату.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
9 января, 17:55Тверская область
На строительство ДОКБ Верхневолжье получит более 4,6 млрд рублей
000000
Обсудить 0
Тверская областьОбщество
Рекомендуем
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: нацпроекты позволяют улучшить демографию в Верхневолжье
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: новая школа в Твери поможет решить проблему второй смены
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Власти Ленобласти закупили 48 передвижных поликлинических комплексов
Сотрудник полиции
В Подмосковье неизвестный застрелил мужчину из травматического оружия
Ноутбук
Сайты по продаже некурительных смесей с никотином будут блокировать
Молоток судьи
Суд продлил арест трем фигурантам по делу Baring Vostok
Утилизация 9000 упаковок снюсов на полигоне твердых бытовых отходов в Свердловской области
Никотиносодержащие некурительные смеси
Пассажирский самолет в небе
Швеция приостановила прямые рейсы Iran Air в Тегеран
Красноярск, виды города
Кабмин может пересмотреть параметры модернизации Красноярской ТЭЦ-3
Беспорядки на улице Корниш-эль-мазраа в Бейруте во время противостояния между полицией и сторонниками экс-премьер-министра Ливана Саада Харири
В Ливане произошли столкновения на митингах, пострадали 14 военных
Пассажиры Киевского метро. 2014 год
Станцию киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании
Борис Менделевич
В Госдуме выступили за скорейшее принятие закона о нетабачных смесях
Автомобили полиции
В Уфе три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
Врач
Росздравнадзор проверит устранение нарушений в московском роддоме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
02:33США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
Лента новостейМолния