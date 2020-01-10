Руденя дал старт Году памяти и славы в Верхневолжье

"Девятого мая 2020 года исполнится 75 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы гордимся, что на тверской земле были сделаны важные, решающие шаги на пути к Великой Победе. Освобождение в декабре 1941 года первого крупного города Калинина укрепило веру в Победу. Мы никогда не забудем о боях на Ржевско-Вяземском направлении. В память о подвиге наших дедов и прадедов под городом Ржевом создаётся самый масштабный в России и в Европе мемориал Советскому солдату", - сказал губернатор области Игорь Руденя, давая старт в регионе Году памяти и славы.