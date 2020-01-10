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Спецпосланник ООН призвал стороны конфликта в Ливии начать переговоры
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РИА Новости

Спецпосланник ООН призвал стороны конфликта в Ливии начать переговоры

17:35 10.01.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ситуация в Ливии. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гассан Саламе призвал противоборствующие стороны в Ливии - Ливийскую национальную армию (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и базирующееся в Триполи Правительство национального согласия - начать политические переговоры до конца января.
Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
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"Я отправил сегодня письма в палату представителей (парламент - ред.) в Тобруке и (Высший – ред.) государственный совет в Триполи. Я призвал обе стороны начать политические переговоры до окончания текущего месяца (января – ред.)", - заявил Саламе журналистам перед внеочередным советом глав МИД стран Евросоюза. Трансляция идет на сайте ЕС.
Он подчеркнул, что миссия ООН в Ливии стремится к прекращению огня и возвращению за стол переговоров. Саламе также добавил, что она поддерживает все призывы к прекращению огня в стране.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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Гассан СаламеПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЕвросоюзВладимир ПутинМуаммар КаддафиЛивияТурцияООНРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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