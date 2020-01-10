Спецпосланник ООН призвал стороны конфликта в Ливии начать переговоры

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гассан Саламе призвал противоборствующие стороны в Ливии - Ливийскую национальную армию (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и базирующееся в Триполи Правительство национального согласия - начать политические переговоры до конца января.
Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
"Я отправил сегодня письма в палату представителей (парламент - ред.) в Тобруке и (Высший – ред.) государственный совет в Триполи. Я призвал обе стороны начать политические переговоры до окончания текущего месяца (января – ред.)", - заявил Саламе журналистам перед внеочередным советом глав МИД стран Евросоюза. Трансляция идет на сайте ЕС.
Он подчеркнул, что миссия ООН в Ливии стремится к прекращению огня и возвращению за стол переговоров. Саламе также добавил, что она поддерживает все призывы к прекращению огня в стране.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
Вчера, 08:00Удастся ли Путину и Эрдогану замирить Ливию