Маас призвал Иран исполнять обязательства по СВПД

БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Германия хочет сохранить ядерную сделку с Ираном, считает ее нужным механизмом, но Тегеран должен исполнять обязательства, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы будем говорить об этом с Ираном - о том, останется ли он в сделке, о том, что он не выполняет свои обязательства в рамках пятого этапа снятия обязательств. Так быть не должно, мы не можем это принять. Поэтому мы считаем, что это соглашение имеет смысл, потому что оно гарантирует, что Иран не разрабатывает ядерное оружие", - заявил он перед началом внеочередной встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
Он добавил, что Германия хочет, чтобы "у соглашения было будущее, но будущее у него будет, если оно будет исполняться, и этого мы ждем от Ирана".
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.