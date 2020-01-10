Маас призвал Иран исполнять обязательства по СВПД

"Мы будем говорить об этом с Ираном - о том, останется ли он в сделке, о том, что он не выполняет свои обязательства в рамках пятого этапа снятия обязательств. Так быть не должно, мы не можем это принять. Поэтому мы считаем, что это соглашение имеет смысл, потому что оно гарантирует, что Иран не разрабатывает ядерное оружие", - заявил он перед началом внеочередной встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.