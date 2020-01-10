Руденя: новая школа в Твери поможет решить проблему второй смены

ТВЕРЬ, 10 янв – РИА Новости. Новая школа в микрорайоне "Брусилово" в Твери поможет решить проблему второй смены в учебных заведениях города, сообщил губернатор Тверской области . Новая школа в микрорайоне "Брусилово" в Твери поможет решить проблему второй смены в учебных заведениях города, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя , который вместе с министром просвещения России Ольгой Васильевой посетил школу.

Учебное заведение, рассчитанное на 1224 места, построено в рамках национального проекта "Образование" и стало одним из самых крупных в Верхневолжье.

Педагогический состав школы составит 90 сотрудников. Обучение будет вестись в одну смену.

Школа состоит из четырех функциональных блоков: блок начальных классов, спортблок, общественная зона, административная зона.

В пресс-службе правительства Тверсеой области отметили, что на первом этапе в новой школе будут обучаться шестьсот учеников в 25 классах. Полностью укомплектована школа будет с 1 сентября этого года.

В блоке начальных классов дети будут не только учиться, но и посещать дополнительные развивающие занятия. Там оборудованы учебные классы, игровые комнаты, спальни для первоклассников из групп продленного дня.

В блоке 5-11 классов – 62 предметных кабинета, в том числе два компьютерных класса, лингвистическая лаборатория, лабораторные кабинеты физики, химии, биологии.

В спортивный блок вошли два бассейна, два спортивных зала, футбольное поле. Также в школе есть собственные стоматологический и прививочный кабинеты, просторная столовая, библиотека с доступом к электронным образовательным ресурсам, киноконцертный зал, медиазона, пространство для коллективной работы.

Все помещения доступны для маломобильных людей, предусмотрены пандусы, лифт. Серьезное внимание уделено безопасности учеников. Установлены системы видеонаблюдения и громкой связи, охранная и пожарная сигнализации.

На площадке школы состоялась встреча губернатора области Игоря Рудени с родителями, педагогами и представителями областного института усовершенствования учителей. Главными темами стали развитие системы общего образования, подготовка кадров и повышение квалификации, улучшение материально-технической базы учреждений и другие.

Один из вопросов от родителей касался развития детских лагерей, подведомственности учреждений предприятиям региона.

"Прорабатываем это направление совместно с Госкорпорацией ВЭБ.РФ. Мы разработали проект программы, согласно которой лагеря планируем передать в областную собственность", – сообщил глава региона.