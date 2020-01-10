Путин обсудил с президентом Египта ситуацию в Ливии

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию в Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Продолжено обсуждение ситуации в Ливии – в том числе с учетом принятого в ходе визита Владимира Путина в Стамбул 8 января совместного заявления лидеров России и Турции", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что стороны высказались о необходимости наращивать международные усилия для разрешения кризиса в Ливии мирными средствами, путем содействия налаживанию политического диалога между сторонами конфликта.
"Рассмотрены также другие темы международной повестки дня, включая обстановку в Сирии и в регионе Персидского залива", - добавляется в сообщении.