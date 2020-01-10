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Путин обсудил с президентом Египта ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Путин обсудил с президентом Египта ситуацию в Ливии

17:14 10.01.2020 (обновлено: 17:19 10.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на торжественном приеме в честь участников саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на торжественном приеме в честь участников саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию в Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Продолжено обсуждение ситуации в Ливии – в том числе с учетом принятого в ходе визита Владимира Путина в Стамбул 8 января совместного заявления лидеров России и Турции", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что стороны высказались о необходимости наращивать международные усилия для разрешения кризиса в Ливии мирными средствами, путем содействия налаживанию политического диалога между сторонами конфликта.
"Рассмотрены также другие темы международной повестки дня, включая обстановку в Сирии и в регионе Персидского залива", - добавляется в сообщении.
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Абдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинЛивияЕгипетВ мире
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