Путин обсудил с президентом Египта ситуацию в Ливии

Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на торжественном приеме в честь участников саммита "Россия - Африка"

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Продолжено обсуждение ситуации в Ливии – в том числе с учетом принятого в ходе визита Владимира Путина в Стамбул 8 января совместного заявления лидеров России и Турции", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что стороны высказались о необходимости наращивать международные усилия для разрешения кризиса в Ливии мирными средствами, путем содействия налаживанию политического диалога между сторонами конфликта.