Росстат сообщил о росте цены на настойку пустырника в декабре

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Настойка пустырника в декабре 2019 года подорожала в РФ на 2,6% по отношению к предыдущему месяцу, следует из данных Настойка пустырника в декабре 2019 года подорожала в РФ на 2,6% по отношению к предыдущему месяцу, следует из данных Росстата

"Вместе с тем подорожали настойка пустырника – на 2,6%, линекс – на 2,3%, йод – на 1,8%, корвалол – на 1,7%, поливитамины с макро- и микроэлементами, таурин, левомеколь, метамизол натрия (анальгин отечественный), сульфацетамид, бромгексин – на 1,1-1,4%", - сказано в материалах статистического ведомства.

При этом препарат винпоцетин (корректор нарушений мозгового кровообращения) в декабре подешевел на 2,7%, а электронные термометры – на 0,4%.