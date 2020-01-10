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Росстат сообщил о росте цены на настойку пустырника в декабре
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РИА Новости

Росстат сообщил о росте цены на настойку пустырника в декабре

17:07 10.01.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Фармацевт в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Настойка пустырника в декабре 2019 года подорожала в РФ на 2,6% по отношению к предыдущему месяцу, следует из данных Росстата.
"Вместе с тем подорожали настойка пустырника – на 2,6%, линекс – на 2,3%, йод – на 1,8%, корвалол – на 1,7%, поливитамины с макро- и микроэлементами, таурин, левомеколь, метамизол натрия (анальгин отечественный), сульфацетамид, бромгексин – на 1,1-1,4%", - сказано в материалах статистического ведомства.
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При этом препарат винпоцетин (корректор нарушений мозгового кровообращения) в декабре подешевел на 2,7%, а электронные термометры – на 0,4%.
В ноябре Росстат отмечал подорожание валидола, лоратадина, таурина, йода, поливитаминов и корригирующих очков на 0,8-1,8% по отношению к предыдущему месяцу.
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РосстатРоссияЭкономика
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