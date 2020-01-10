Богданов обсудил с послами Турции и Италии ситуацию в Ливии

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в пятницу обсудил ситуацию в Ливии с послами Турции и Италии в Москве, говорится в сообщении российского министерства.
По информации МИД, в ходе встречи с турецким послом Мехметом Самсарой "состоялось обсуждение складывающейся ситуации в Ливии и Сирии в контексте итогов прошедшей в Стамбуле 8 января российско-турецкой встречи на высшем уровне".
Позже в пятницу Богданов также встретился с послом Италии в России Паскуале Терраччано.
"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам региона Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на складывающуюся ситуацию в Ливии и задачу консолидации международных усилий по содействию скорейшему урегулированию ливийского кризиса", - говорится в сообщении министерства по итогам беседы с итальянским дипломатом.
Вчера, 08:00Удастся ли Путину и Эрдогану замирить Ливию
Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров. В четверг триполийское правительство национального согласия Ливии заявило, что высоко ценит и приветствует усилия России и Турции, направленные на поиск решения конфликта в стране. Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара также поприветствовала инициативу РФ и Турции по перемирию в Ливии, но заявила, что продолжит борьбу с террористами.
Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.