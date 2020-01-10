Богданов обсудил с послами Турции и Италии ситуацию в Ливии

Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в пятницу обсудил ситуацию в Ливии с послами Турции Италии в Москве, говорится в сообщении российского министерства.

По информации МИД, в ходе встречи с турецким послом Мехметом Самсарой "состоялось обсуждение складывающейся ситуации в Ливии и Сирии в контексте итогов прошедшей в Стамбуле 8 января российско-турецкой встречи на высшем уровне".

Позже в пятницу Богданов также встретился с послом Италии в России Паскуале Терраччано.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам региона Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на складывающуюся ситуацию в Ливии и задачу консолидации международных усилий по содействию скорейшему урегулированию ливийского кризиса", - говорится в сообщении министерства по итогам беседы с итальянским дипломатом.

Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров. В четверг триполийское правительство национального согласия Ливии заявило, что высоко ценит и приветствует усилия России и Турции, направленные на поиск решения конфликта в стране. Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара также поприветствовала инициативу РФ и Турции по перемирию в Ливии, но заявила, что продолжит борьбу с террористами.

Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.