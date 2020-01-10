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2020-01-10T16:57+0300
https://ria.ru/20200110/1563263390.html
Богданов обсудил с послами Турции и Италии ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Богданов обсудил с послами Турции и Италии ситуацию в Ливии

16:57 10.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в пятницу обсудил ситуацию в Ливии с послами Турции и Италии в Москве, говорится в сообщении российского министерства.
По информации МИД, в ходе встречи с турецким послом Мехметом Самсарой "состоялось обсуждение складывающейся ситуации в Ливии и Сирии в контексте итогов прошедшей в Стамбуле 8 января российско-турецкой встречи на высшем уровне".
Позже в пятницу Богданов также встретился с послом Италии в России Паскуале Терраччано.
"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам региона Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на складывающуюся ситуацию в Ливии и задачу консолидации международных усилий по содействию скорейшему урегулированию ливийского кризиса", - говорится в сообщении министерства по итогам беседы с итальянским дипломатом.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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Халифа ХафтарМихаил БогдановМИД РФЛивияТурцияИталияВ мире
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