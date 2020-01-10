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https://ria.ru/20200110/1563262481.html
ДНР: силовики 65 раз нарушили перемирие у Петровского за два месяца
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РИА Новости

ДНР: силовики 65 раз нарушили перемирие у Петровского за два месяца

16:40 10.01.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские силовики 65 раз нарушили перемирие в пределах участка отвода сил у населенного пункта Петровское с 9 ноября 2019 года, когда стороны конфликта в Донбассе возобновили процесс разведения, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За период с 09.11.2019 по 09.01.2020, согласно данным СЦКК и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, зафиксировано 65 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины в пределах участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское", - заявил представитель ведомства.
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По его словам, в пятикилометровой зоне разведения сил и средств было зафиксировано 163 нарушения со стороны украинских силовиков за указанный период.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. Двадцать девятого октября 2019 года стороны возобновили отвод сил в Золотом, девятого ноября - в Петровском. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил у Золотого. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил у Петровского.
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