ДНР: силовики 65 раз нарушили перемирие у Петровского за два месяца

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. Двадцать девятого октября 2019 года стороны возобновили отвод сил в Золотом, девятого ноября - в Петровском. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил у Золотого. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил у Петровского.