Названа причина жесткой посадки самолета Nordwind в Анталье

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Жесткое приземление самолета авиакомпании Жесткое приземление самолета авиакомпании Nordwind в аэропорту Антальи произошло из-за сдвига ветра, сообщается на сайте перевозчика.

Отмечается, что экипаж уходил на второй круг и впоследствии благополучно посадил самолет.

"На борту находился только экипаж воздушного судна. В результате происшествия никто не пострадал", — подчеркнули в авиакомпании.

По данным портала AirportHaber , командир самолета A321-200, летевшего из Москвы, запросил экстренную посадку. При приземлении шасси пробило фюзеляж.

В российском генконсульстве в Анталье сообщили, что инцидент произошел в 08:20, самолет отбуксировали в ангар для ремонта.