Названа причина жесткой посадки самолета Nordwind в Анталье

Отмечается, что экипаж уходил на второй круг и впоследствии благополучно посадил самолет.
"На борту находился только экипаж воздушного судна. В результате происшествия никто не пострадал", — подчеркнули в авиакомпании.
По данным портала AirportHaber, командир самолета A321-200, летевшего из Москвы, запросил экстренную посадку. При приземлении шасси пробило фюзеляж.
В российском генконсульстве в Анталье сообщили, что инцидент произошел в 08:20, самолет отбуксировали в ангар для ремонта.
В дипмиссии отметили, что аэропорт работает в штатном режиме.