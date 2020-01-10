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Названа причина жесткой посадки самолета Nordwind в Анталье
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РИА Новости

Названа причина жесткой посадки самолета Nordwind в Анталье

16:35 10.01.2020 (обновлено: 17:49 10.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании "Nordwind"
Самолеты авиакомпании Nordwind
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Жесткое приземление самолета авиакомпании Nordwind в аэропорту Антальи произошло из-за сдвига ветра, сообщается на сайте перевозчика.
Отмечается, что экипаж уходил на второй круг и впоследствии благополучно посадил самолет.
"На борту находился только экипаж воздушного судна. В результате происшествия никто не пострадал", — подчеркнули в авиакомпании.
По данным портала AirportHaber, командир самолета A321-200, летевшего из Москвы, запросил экстренную посадку. При приземлении шасси пробило фюзеляж.
В российском генконсульстве в Анталье сообщили, что инцидент произошел в 08:20, самолет отбуксировали в ангар для ремонта.
В дипмиссии отметили, что аэропорт работает в штатном режиме.
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines
Вчера, 15:11
Появились фото жестко севшего в Анталье самолета Nordwind
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Анталья (провинция)Nordwind AirlinesВ мире
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