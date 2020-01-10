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Культура
2020-01-10T16:10+0300
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В Сочи пройдет музыкальный фестиваль Дениса Мацуева "Crescendo"
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РИА Новости

В Сочи пройдет музыкальный фестиваль Дениса Мацуева "Crescendo"

15:57 10.01.2020 (обновлено: 16:10 10.01.2020)
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© РИА НовостиПианист Денис Мацуев во время записи подкаста для МИА "Россия сегодня"
Пианист Денис Мацуев во время записи подкаста для МИА Россия сегодня
© РИА Новости
СОЧИ, 10 янв – РИА Новости. Международный музыкальный фестиваль народного артиста России Дениса Мацуева "Crescendo" пройдет в Сочи 19 и 20 июля, сообщает Сочинское концертно-филармоническое объединение.
Фестиваль Дениса Мацуева традиционно проходит летом в Сочи. Концерты, на которых выступают победители и лауреаты международных музыкальных конкурсов, признанные мастера и молодые виртуозы-инструменталисты, принимает Зимний театр.
"Фестиваль стал брендом в мировой и отечественной музыкальной сфере. В этом году планируется, что фестиваль пройдет в Сочи 19 и 20 июля. Программа и участники будут оглашены позже после необходимых согласований", - говорится в сообщении.
Уточняется, что творческие программы фестиваля рассчитаны как на знатоков классической музыки, так и на широкого слушателя, который почитает высокую культуру и эстетику академических жанров.
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