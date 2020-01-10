В Сочи пройдет музыкальный фестиваль Дениса Мацуева "Crescendo"

Фестиваль Дениса Мацуева традиционно проходит летом в Сочи. Концерты, на которых выступают победители и лауреаты международных музыкальных конкурсов, признанные мастера и молодые виртуозы-инструменталисты, принимает Зимний театр.

"Фестиваль стал брендом в мировой и отечественной музыкальной сфере. В этом году планируется, что фестиваль пройдет в Сочи 19 и 20 июля. Программа и участники будут оглашены позже после необходимых согласований", - говорится в сообщении.