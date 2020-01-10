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В Москве за новогодние праздники спасли более 30 человек
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РИА Новости

В Москве за новогодние праздники спасли более 30 человек

15:51 10.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНа месте крупной дорожной аварии в Новой Москве
На месте крупной дорожной аварии в Новой Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения Москвы уберегли от беды более 30 человек за новогодние праздники, в целом начало января прошло в столице без крупных происшествий, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.
"Пожарно-спасательные подразделения Москвы совершили 562 выезда, из них на пожары — 46 раз, на происшествия — 516, включая 25 выездов на ликвидацию последствий ДТП. При этом было спасено 32 человека и оказана помощь семи пострадавшим", - говорится на сайте мэрии.
На водных объектах были спасены два человека.
"Благодаря совместной работе экстренных служб Москвы новогодние и рождественские праздники прошли без крупных происшествий", - резюмировали в департаменте.
С 31 декабря по 9 января 2020 года чрезвычайные службы столицы несли дежурство в усиленном режиме.
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