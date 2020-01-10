В Москве за новогодние праздники спасли более 30 человек

"Пожарно-спасательные подразделения Москвы совершили 562 выезда, из них на пожары — 46 раз, на происшествия — 516, включая 25 выездов на ликвидацию последствий ДТП. При этом было спасено 32 человека и оказана помощь семи пострадавшим", - говорится на сайте мэрии.