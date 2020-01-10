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Колокольцев рассказал о подготовленном МВД проекте запрета снюсов
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РИА Новости

Колокольцев рассказал о подготовленном МВД проекте запрета снюсов

15:35 10.01.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед совещанием о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед совещанием о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что его ведомство подготовило законопроект о запрете некурительных никотиносодержащих смесей.

"Уже подготовлен законопроект, нами в конце декабря он направлен в министерство здравоохранения для согласования, чтобы принять федеральный закон о запрете подобного рода явления", - сказал он в ходе встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги - бестабачные пакетики с никотином. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлениях детей никотином.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.
Продажа табачных изделий
30 декабря 2019, 15:46
Роспотребнадзор объяснил, почему снюсы находятся вне закона в России
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Здоровье - ОбществоДмитрий МедведевГосдума РФМВД РФВладимир КолокольцевРоссияОбщество
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