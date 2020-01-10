Колокольцев рассказал о подготовленном МВД проекте запрета снюсов

"Уже подготовлен законопроект, нами в конце декабря он направлен в министерство здравоохранения для согласования, чтобы принять федеральный закон о запрете подобного рода явления", - сказал он в ходе встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым .

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги - бестабачные пакетики с никотином. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлениях детей никотином.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.