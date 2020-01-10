Суд в Абхазии начал рассматривать жалобу Квицинии по выборам

СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Абхазии начала рассмотрение жалобы проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, передает корреспондент РИА Новости.
Суд рассмотрит жалобу Квицинии на решение Верховного суда, отказавшегося признать итоги второго тура недействительным. Заседание кассационной коллегии проходит в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством Темура Тарба.
Ранее Верховный суд Абхазии включил в состав кассационной коллегии Екатерину Онищенко после отвода одного из трех судей, рассматривающих жалобу Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего результаты выборов президента республики.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября 2019 года. Победил Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент - председатель оппозиционной партии "Амцахара" Квициния - получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными. Суд 20 сентября отказал Квицинии. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.