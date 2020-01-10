Суд в Абхазии начал рассматривать жалобу Квицинии по выборам

СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Абхазии начала рассмотрение жалобы проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии , передает корреспондент РИА Новости.

Суд рассмотрит жалобу Квицинии на решение Верховного суда, отказавшегося признать итоги второго тура недействительным. Заседание кассационной коллегии проходит в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством Темура Тарба.

Ранее Верховный суд Абхазии включил в состав кассационной коллегии Екатерину Онищенко после отвода одного из трех судей, рассматривающих жалобу Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего результаты выборов президента республики.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября 2019 года. Победил Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент - председатель оппозиционной партии "Амцахара" Квициния - получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными. Суд 20 сентября отказал Квицинии. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.