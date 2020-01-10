Силовики размещают технику в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР

"Противник продолжает размещать вооружение и военную технику вблизи жилых домов и объектов инфраструктуры населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей", - сказал Осадчий.

В ЛНР заявили о трех сбитых БПЛА украинских силовиков за неделю

В ЛНР заявили о трех сбитых БПЛА украинских силовиков за неделю

По его словам, за минувшую неделю разведка ЛНР выявила нахождение в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения две зенитных установки, три самоходных гаубицы калибром 122 миллиметра, 17 минометов калибром 120 миллиметров, шесть противотанковых пушек "Рапира" калибром 100 миллиметров, восемь БМП.