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Силовики размещают технику в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Силовики размещают технику в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР

15:19 10.01.2020
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the marchТанки ВСУ на востоке Украины
Танки ВСУ на востоке Украины
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Украинские силовики за минувшую неделю разместили около 40 единиц вооружения и техники в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"Противник продолжает размещать вооружение и военную технику вблизи жилых домов и объектов инфраструктуры населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей", - сказал Осадчий.
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По его словам, за минувшую неделю разведка ЛНР выявила нахождение в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения две зенитных установки, три самоходных гаубицы калибром 122 миллиметра, 17 минометов калибром 120 миллиметров, шесть противотанковых пушек "Рапира" калибром 100 миллиметров, восемь БМП.
"Данная информация также подтверждается в официальных отчетах наблюдателями ОБСЕ", - добавил Осадчий.
Народная милиция ЛНР не исключает, что обнаруженное вооружение может быть использовано командованием украинских силовиков для обстрелов территории республики. По словам Осадчего, разведка ЛНР также выявила наличие минометов и бронетехники силовиков, запрещенной минскими соглашениями, в подконтрольных Киеву Кряковке, Попасной, Трехизбенке, Новозвановке.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
2001915
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРНародная милиция ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганскКиевВ мире
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