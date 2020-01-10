В ЛНР заявили о трех сбитых БПЛА украинских силовиков за неделю

ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила за минувшую неделю три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

"За прошедшую неделю благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны (ПВО) в зоне ответственности Народной милиции ЛНР было сбито три БПЛА, один из которых ударный с оборудованным приспособлением для сброса боевого заряда типа ВОГ-17 и принадлежал 46 бригаде ВСУ", - заявил Осадчий на брифинге.

По его мнению, запуская беспилоники, ВС Украины пытается спровоцировать оборонное ведомство республики на ответные действия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.