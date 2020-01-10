Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T15:17+0300
https://ria.ru/20200110/1563258383.html
В ЛНР заявили о трех сбитых БПЛА украинских силовиков за неделю
https://cdn24.img.ria.ru/images/156075/61/1560756159_0:56:3072:1784_1036x0_80_0_0_bff2b5842d22ccc661a04d5ce1b346ba.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили о трех сбитых БПЛА украинских силовиков за неделю

15:17 10.01.2020
482
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСапер Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
Сапер Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила за минувшую неделю три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"За прошедшую неделю благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны (ПВО) в зоне ответственности Народной милиции ЛНР было сбито три БПЛА, один из которых ударный с оборудованным приспособлением для сброса боевого заряда типа ВОГ-17 и принадлежал 46 бригаде ВСУ", - заявил Осадчий на брифинге.
По его мнению, запуская беспилоники, ВС Украины пытается спровоцировать оборонное ведомство республики на ответные действия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие в Донбассе
Вчера, 08:05
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
1012000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Танки ВСУ на востоке Украины
Силовики размещают технику в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР
Эдуард Басурин
В ДНР заявили о перехвате беспилотника украинских силовиков
Представители ДНР и граждане Украины на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
В ДНР завели дело о применении украинскими силовиками пыток к пленным
Встреча лидеров нормандской четверки
Эксперты: встреча нормандского формата в апреле вряд ли пройдет в срок
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постпред России при ЕС объяснил улучшение обстановки в Донбассе
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Украинский военный
ДНР: силовики 65 раз нарушили перемирие у Петровского за два месяца
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера Маршал Устинов
МИД вернул Украине ноту протеста из-за посещения Путиным Крыма
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР сообщили о повреждении газопровода и ЛЭП при обстреле в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили об обстреле силовиками населенного пункта в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Глава ДНР Денис Пушили
В ДНР пообещали рост зарплат до уровня Ростовской области к 2022 году
Вид на город Севастополь
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
02:33США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
Лента новостейМолния