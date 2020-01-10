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Миронов оценил проект о штрафах за неуплату проезда по платным дорогам
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РИА Новости

Миронов оценил проект о штрафах за неуплату проезда по платным дорогам

15:03 10.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов раскритиковал законопроект правительства о штрафах за неуплату проезда по платным дорогам, отметив, что вместо этого законодатели должны ввести льготы для жителей, где проходит такой участок, или инвалидов.
В конце декабря прошлого года правительство внесло в Госдуму законопроекты, связанные с неуплатой проезда по платным дорогам: одна инициатива устанавливает запрет на движение по таким магистралям без внесения платы за проезд, вторая - вводит штраф за подобное нарушение. Предполагается, что санкция для водителя и владельца легкового автомобиля, принадлежащего иностранному перевозчику, составит 2,5 тысячи рублей, для водителей и собственников грузового транспорта или автобуса, принадлежащего иностранному перевозчику, - 5,5 тысячи рублей. Законопроект имеет цель поддержать внедрение на российских платных магистралях безбарьерных систем взимания платы "свободный поток" (free-flow).
"Правительство преподнесло для автомобилистов новогодний подарок. Предложило ввести штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам. Фракция "Справедливая Россия" категорически не согласна с такой инициативой. Сеть платных дорог расширяется каждый год, но далеко не везде рядом с платной трассой есть альтернативные варианты бесплатного проезда. Именно поэтому, чтобы добраться до своего дома, люди с небольшим достатком вынуждены прорываться сквозь шлагбаумы", - заявил Миронов, которого цитирует его пресс-служба.
По мнению парламентария, вместо введения очередных штрафов на уровне федерального законодательства следует утвердить льготы на проезд по платным магистралям.
"Фракция СР готовит соответствующие поправки. Правом бесплатного проезда должны пользоваться жители населенных пунктов, через которые проходит платный участок. Льготы на проезд нужно ввести для пенсионеров, малоимущих, многодетных семей, людей с инвалидностью", - считает депутат.
Платные дороги России
27 ноября 2019, 15:10
Платные дороги России
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Сергей МироновГосдума РФОбщество
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