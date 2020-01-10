Миронов оценил проект о штрафах за неуплату проезда по платным дорогам

"Правительство преподнесло для автомобилистов новогодний подарок. Предложило ввести штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам. Фракция "Справедливая Россия" категорически не согласна с такой инициативой. Сеть платных дорог расширяется каждый год, но далеко не везде рядом с платной трассой есть альтернативные варианты бесплатного проезда. Именно поэтому, чтобы добраться до своего дома, люди с небольшим достатком вынуждены прорываться сквозь шлагбаумы", - заявил Миронов, которого цитирует его пресс-служба.