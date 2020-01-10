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В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
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РИА Новости

В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым

14:15 10.01.2020
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© Фото : Личная страница Алексея Чепа Алексей Чепа
Алексей Чепа
© Фото : Личная страница Алексея Чепа
Алексей Чепа . Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия уже давно не обращает внимание на ноты протеста по визитам первых лиц России в Крым, это формальный ответ Киева на подобные действия, а украинской стороне следует сосредоточиться на разрешении кризиса на Донбассе, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
В Черном море в четверг прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. За ходом учений с борта "Маршала Устинова" наблюдал президент РФ Владимир Путин. В связи с визитом главы РФ на полуостров министерство иностранных дел Украины направило РФ очередную ноту протеста.
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"Я думаю, все уже понимают, что это формальный ответ. Мы на это, естественное, никакого внимания не обращаем и не будем обращать. Мне кажется, что постепенно ситуация выровняется, продолжаться так долго не может. Мы видим, что все больше туристов с Украины приезжают в Крым, люди видят перемены, которые происходят там", - рассказал депутат РИА Новости.
Также, по мнению парламентария, вместо рассылки подобных нот украинским властям лучше сосредоточиться на разрешении кризиса на Донбассе.
"Сейчас задача номер один - это Донецк, Луганск, если (президент Украины Владимир) Зеленский проявит свою позицию, сможет противодействовать националистам, тогда ситуация будет выравниваться и в отношении крымского вопроса", - добавил парламентарий.
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Воздушно-космические силы РоссииАлексей ЧепаМИД УкраиныГосдума РФВладимир ПутинКрымУкраинаВ мире
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