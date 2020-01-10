В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым

"Я думаю, все уже понимают, что это формальный ответ. Мы на это, естественное, никакого внимания не обращаем и не будем обращать. Мне кажется, что постепенно ситуация выровняется, продолжаться так долго не может. Мы видим, что все больше туристов с Украины приезжают в Крым, люди видят перемены, которые происходят там", - рассказал депутат РИА Новости.