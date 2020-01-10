В Харбине открылся Форум китайских и российских современных художников

Как рассказал сотрудник галереи, сейчас там работают над популяризацией российской живописи и намерены сотрудничать с ведущими художественными организациями двух стран. В планах – создание передвижной выставки, способной сделать российское искусство максимально доступным для всех, кто желает прикоснуться к прекрасному.