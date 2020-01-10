В Харбине открылся Форум китайских и российских современных художников

МОСКВА, 10 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайско-российский форум современных художников начался в Харбине. Более двух десятков мастеров собрались, чтобы пообщаться, поговорить об искусстве.
Событие организовано Выставочным комплексом комитета НПКСК провинции Хэйлунцзян, Союзом художников России при поддержке Китайско-русской картинной галереи имени Хань Цзяньминь и Союза художников города Харбина.
Как рассказал сотрудник галереи, сейчас там работают над популяризацией российской живописи и намерены сотрудничать с ведущими художественными организациями двух стран. В планах – создание передвижной выставки, способной сделать российское искусство максимально доступным для всех, кто желает прикоснуться к прекрасному.
Председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук признался, что участие в мероприятии позволило ему глубже узнать китайскую живопись. Он пообещал вносить больше вклада в обмен в сфере культуры и искусства между двумя странами.