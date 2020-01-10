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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-10T14:14+0300
https://ria.ru/20200110/1563255304.html
В Харбине открылся Форум китайских и российских современных художников
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РИА Новости

В Харбине открылся Форум китайских и российских современных художников

14:14 10.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГород Харбин
Город Харбин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 10 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайско-российский форум современных художников начался в Харбине. Более двух десятков мастеров собрались, чтобы пообщаться, поговорить об искусстве.
Событие организовано Выставочным комплексом комитета НПКСК провинции Хэйлунцзян, Союзом художников России при поддержке Китайско-русской картинной галереи имени Хань Цзяньминь и Союза художников города Харбина.
Как рассказал сотрудник галереи, сейчас там работают над популяризацией российской живописи и намерены сотрудничать с ведущими художественными организациями двух стран. В планах – создание передвижной выставки, способной сделать российское искусство максимально доступным для всех, кто желает прикоснуться к прекрасному.
Председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук признался, что участие в мероприятии позволило ему глубже узнать китайскую живопись. Он пообещал вносить больше вклада в обмен в сфере культуры и искусства между двумя странами.
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Россия-Китай: ГлавноеАндрей КовальчукХарбинРоссия
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