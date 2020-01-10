МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing

"Учитывая международное признание МАК как независимого органа расследования, огромный опыт МАК при расследовании более 800 авиационных происшествий, наличие необходимого оборудования и специалистов, имеющих опыт расследований с самолетами типа Boeing 737, в случае обращения иранской стороны МАК готов оказать любое содействие в проведении технического расследования", - сказали в пресс-службе.