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В Словакии ветеринары обнаружили вирус птичьего гриппа
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РИА Новости

В Словакии ветеринары обнаружили вирус птичьего гриппа

14:01 10.01.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКуры в одном из цехов на Натухаевской птицефабрике
Куры в одном из цехов на Натухаевской птицефабрике
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 10 янв – РИА Новости. Вспышка вируса птичьего гриппа зафиксирована у домашних кур в селе Збеги Нитрянского района на западе Словакии, говорится в опубликованном в пятницу сообщении Государственного ветеринарного и продовольственного управления республики (ГВПУ).
"Владелец сообщил о гибели 3 куриц из имеющихся у него 22 птиц. В хозяйстве проведена предварительная очистка и дезинфекция территории. Специалистами республиканской лаборатории сегодня был диагностирован позитивный результат расследования на появление птичьего гриппа в Словакии. Речь идет о высокопатогенном субтипе H5N8, который был подтвержден в конце декабря 2019 года и в начале января 2020 года в соседней Польше", - говорится в сообщении.
В периметре 3 километров вокруг места вспышки птичьего гриппа сотрудниками ГВПУ создана охранная зона, а в периметре 10 километров – зона наблюдения.
"Предварительное расследование показало возможность заражения домашних кур от диких птиц, поскольку куры находились на открытом пространстве хозяйства", - говорится в сообщении ГВПУ.
Ветеринары на птичей ферме
8 января, 13:01
Роспотребнадзор предупредил о вспышке птичьего гриппа в Польше
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