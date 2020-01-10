ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата

МАДРИД, 10 янв – РИА Новости. Верховный суд Испании отказался приостанавливать решение ЦИК о лишении главы женералитета Каталонии Верховный суд Испании отказался приостанавливать решение ЦИК о лишении главы женералитета Каталонии Кима Торры мандата депутата парламента автономного сообщества, сообщают испанские СМИ.

По мнению суда, в этой мере нет необходимости, поскольку дело по существу все еще рассматривается. Кроме того, суд напомнил позицию парламента Каталонии : препятствий для исполнения Торрой обязанностей главы женералитета не существует, поскольку он был выбран на эту должность, будучи парламентарием, и лишение его мандата не изменит ситуацию. В Статуте автономии говорится, что глава женералитета избирается из членов парламента, однако там не уточняется, что он должен оставаться депутатом все время, пока занимает должность главы правительства.

В декабре Высший суд Каталонии признал Торру виновным в неподчинении в связи с его отказом снять политическую символику со здания женералитета во время весенней избирательной кампании. Согласно судебному решению, Торра не сможет занимать выборные должности на местном уровне, уровне автономии, государственном и европейском в течение полутора лет. Торра обжаловал приговор в Верховном суде.

Однако до окончательного вердикта Верховного суда Народная партия, центристская "Граждане" и крайне правая VOX заявили, что для лишения Торры депутатского мандата, а значит, и поста главы женералитета, достаточно приговора Высшего суда Каталонии, и обратились в ЦИК. Центризбирком 3 января постановил, что Торра должен лишиться мандата в связи с вынесенным приговором. По закону, председателем женералитета может быть только один из 135 депутатов каталонского парламента.

Торра не согласился с постановлением Центризбиркома, обвинил этот орган в "государственном перевороте", заявил, что отстранить его от должности как депутата, так и главы женералитета может только парламент Каталонии. В минувшую субботу он подал заявление в избирком провинции Барселона, в котором сообщил о намерении обжаловать решение ЦИК в Верховном суде и попросил не лишать его мандата до окончательного судебного вердикта. В итоге в пятницу Верховный суд отклонил ходатайство Торры.