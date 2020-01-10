ООН: в ДР Конго могли совершаться преступления против человечности

ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Против народности хема в провинции Итури Демократической Республики Конго совершались преступления, которые могут оцениваться как преступления против человечности, говорится в докладе совместного офиса по правам человека в ДР Конго, обнародованном в пятницу.
В ходе расследования, которое проводил совместный офис ООН, было установлено, что за период с декабря 2017 года по сентябрь 2019 года в ходе межэтнических противостояний между народностями хема и ленду был убит по меньшей мере 701 человек и 168 получили ранения. Еще как минимум 142 человека, большинство из народности хема, стали жертвами сексуального насилия.
"Задокументированное насилие – убийства, пытки, изнасилования, другие формы сексуального насилия, мародерство и преследования, - может содержать некоторые элементы преступлений против человечности", - говорится в докладе.
Эксперты отмечают, что с сентября 2018 года вооруженные группы народности ленду стали более организованными и начали совершать целенаправленные нападения на представителей народности хема, захватывать их земли и ресурсы. В частности, представители ленду убивали детей и женщин, обворовывали дома хема. При этом армия и силы безопасности ДР Конго, которые были направлены в провинцию Итури, не смогли предотвратить и остановить насилие. Более того, представители военных и полиции также совершали внесудебные казни, незаконные аресты, задержания и сексуальное насилие.
18 декабря 2019, 19:48В ООН приняли российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
Эксперты ООН рекомендуют властям ДР Конго разобраться с причинами межэтнического конфликта, усилить присутствие государственных институтов и военных в регионе для обеспечения мирного и безопасного сосуществования двух этнических групп. Кроме того, власти ДР Конго должны провести независимое и беспристрастное расследование всех случаев насилия и обеспечить жертвам право на репарации, доступ к медицинской и психологической помощи.