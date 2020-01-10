ООН: в ДР Конго могли совершаться преступления против человечности

Эксперты отмечают, что с сентября 2018 года вооруженные группы народности ленду стали более организованными и начали совершать целенаправленные нападения на представителей народности хема, захватывать их земли и ресурсы. В частности, представители ленду убивали детей и женщин, обворовывали дома хема. При этом армия и силы безопасности ДР Конго, которые были направлены в провинцию Итури, не смогли предотвратить и остановить насилие. Более того, представители военных и полиции также совершали внесудебные казни, незаконные аресты, задержания и сексуальное насилие.