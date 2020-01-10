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Канада отправила в Иран делегацию после авиакатастрофы под Тегераном
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РИА Новости

Канада отправила в Иран делегацию после авиакатастрофы под Тегераном

13:10 10.01.2020
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© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранПоследствия крушения самолета в провинции Семнан в Иране
Последствия крушения самолета в провинции Семнан в Иране
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
Последствия крушения самолета в провинции Семнан в Иране
ТЕГЕРАН, 10 янв - РИА Новости. Канада направила в Иран делегацию после авиакатастрофы с украинским самолетом под Тегераном, где погибли канадцы, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"По итогам проведенной координации между министерствами иностранных дел Ирана и Канады делегация, состоящая из десяти человек, направилась в Иран для изучения вопросов, связанных с погибшими в авиакатастрофе канадцами", - сообщил Мусави, слова которого приводятся в заявлении министерства.
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Мусави отметил, что Иран не откажется от любой помощи в отношении катастрофы, добавив, что Тегеран в соответствии с нормами ICAO предоставит результаты расследования, проводимого при участии Украины и представителей компании Boeing.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
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Крушение украинского самолета в ИранеАббас МусавиИранУкраинаВ мире
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