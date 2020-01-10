Канада отправила в Иран делегацию после авиакатастрофы под Тегераном

ТЕГЕРАН, 10 янв - РИА Новости. Канада направила в Канада направила в Иран делегацию после авиакатастрофы с украинским самолетом под Тегераном, где погибли канадцы, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"По итогам проведенной координации между министерствами иностранных дел Ирана и Канады делегация, состоящая из десяти человек, направилась в Иран для изучения вопросов, связанных с погибшими в авиакатастрофе канадцами", - сообщил Мусави, слова которого приводятся в заявлении министерства.

Мусави отметил, что Иран не откажется от любой помощи в отношении катастрофы, добавив, что Тегеран в соответствии с нормами ICAO предоставит результаты расследования, проводимого при участии Украины и представителей компании Boeing.