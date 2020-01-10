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Суд по иску главреда "Урюпинской правды" назначили на 17 января
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РИА Новости

Суд по иску главреда "Урюпинской правды" назначили на 17 января

13:06 10.01.2020
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
ВОЛГОГРАД, 10 янв - РИА Новости. Судебное заседание по иску о восстановлении в должности уволенного мэром главного редактора "Урюпинской правды" Ольги Шушлебиной назначено на 17 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волгоградского областного суда.
Ранее "Российская газета" написала, что глава администрации Урюпинска Юрий Хорошеньков уволил Шушлебину якобы за то, что она при верстке газеты разместила фотографию федерального чиновника ниже портрета областного депутата.
Как сообщила РИА Новости Шушлебина, ее уволили по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ "в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора". Она оспорила увольнение в суде. Мэр Урюпинска Хорошеньков не стал комментировать ситуацию РИА Новости, сразу после заданного корреспондентом агентства вопроса разговор был прерван.
В пятницу в Урюпинском суде состоялось предварительное слушание по делу.
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"Сегодня судьей вынесено определение об окончании подготовки дела к судебному разбирательству, открытое судебное заседание по иску Шушлебиной к главе городского округа Урюпинска и администрации города назначено на 17 января на 10 часов", - сообщили в суде.
Как сообщила РИА Новости Шушлебина, на предварительном слушании самого мэра не было, присутствовали представители городской администрации, которые не озвучили причины ее увольнения. Кроме того, по ее словам, она была готова примириться с ответчиком в случае его явки в суд.
Ранее в поддержку Шушлебиной выступили волгоградское отделение Союза журналистов России и 18 главных редакторов районных газет Волгоградской области.
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Волгоградский областной судУрюпинскРоссияПроисшествия
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