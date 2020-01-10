Структура Ространснадзора расследует инцидент с танкером в Турции

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Территориальное управление Ространснадзора проведет расследование после инцидента с танкером под российским флагом и рыболовецким судном в Турции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Танкер Glard-2 под российским флагом столкнулся в Черном море в районе Стамбула с рыболовецким катером Dursun Ali Coskun - последний затонул, из шести рыбаков трое спасены, сообщила администрация губернатора Стамбула ранее в пятницу. Поиск еще троих рыбаков продолжается.
"Южное УГМРН (управление Государственного морского и речного надзора - ред.) проведёт расследование по данному аварийному случаю", - сообщили в пресс-службе.
Согласно данным онлайн-портала по отслеживанию движения судов Marinetraffic, танкер-химовоз направлялся в Измир. По данным морских профильных порталов, порт приписки судна - Таганрог, находится под управлением Samaratransshipping Ltd Co.