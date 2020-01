Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия

В списке есть еще одна пластинка, вышедшая после 2010 года – "Guardians of the galaxy awesome mix vol.1" (Стражи Галактики. Улетный микс, Часть I), саундтрек к фильму "Стражи галактики", он оказался на третьем месте с 376 тысячами проданных копий.

Лидерами стали The Beatles, их альбом "Abbey Road" за последние 10 лет купили 558 тысяч раз. Ливерпульская четверка обошла Pink Floyd c "The dark side of the moon" на 200 тысяч копий.