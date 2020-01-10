Пресс-конференция об арктической станции на безуглеродной основе

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20 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Арктическая станция на безуглеродной энергетике: новый международный проект".