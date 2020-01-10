Пресс-конференция об арктической станции на безуглеродной основе

Участники:
- Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации Николай КОРЧУНОВ;
- исполнительный директор Научно-технологического центра автономной энергетики Института арктических технологий МФТИ Юрий ВАСИЛЬЕВ.
К разговору приглашены представители дипломатического корпуса в Москве.
В ходе пресс-конференции будет представлен проект круглогодичной полностью автономной международной арктической станции, создаваемой на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики (без дизельного топлива). Цель проекта - доработка, тестирование и популяризация решений в области природосберегающих технологий. Кроме того, проект нацелен на изучение и развитие иных технологических решений, используемых для жизнеобеспечения энергоизолированных, удаленных поселений и объектов в Арктике и направленных на улучшение условий быта и работы человека в этом сложном регионе в целом.
Международная арктическая станция, открытие которой запланировано на весну 2022 года, должна стать платформой для международной кооперации инженеров, исследователей, ученых, а также научной молодежи, работающих над технологиями для жизни и работы в Арктике уже в ближайшем будущем.
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- Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации Николай КОРЧУНОВ;
- исполнительный директор Научно-технологического центра автономной энергетики Института арктических технологий МФТИ Юрий ВАСИЛЬЕВ.
К разговору приглашены представители дипломатического корпуса в Москве.
В ходе пресс-конференции будет представлен проект круглогодичной полностью автономной международной арктической станции, создаваемой на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики (без дизельного топлива). Цель проекта - доработка, тестирование и популяризация решений в области природосберегающих технологий. Кроме того, проект нацелен на изучение и развитие иных технологических решений, используемых для жизнеобеспечения энергоизолированных, удаленных поселений и объектов в Арктике и направленных на улучшение условий быта и работы человека в этом сложном регионе в целом.
Международная арктическая станция, открытие которой запланировано на весну 2022 года, должна стать платформой для международной кооперации инженеров, исследователей, ученых, а также научной молодежи, работающих над технологиями для жизни и работы в Арктике уже в ближайшем будущем.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/