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Пресс-конференция об арктической станции на безуглеродной основе
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РИА Новости

Пресс-конференция об арктической станции на безуглеродной основе

11:46 10.01.2020
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20 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Арктическая станция на безуглеродной энергетике: новый международный проект".
Участники:
- Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации Николай КОРЧУНОВ;
- исполнительный директор Научно-технологического центра автономной энергетики Института арктических технологий МФТИ Юрий ВАСИЛЬЕВ.

К разговору приглашены представители дипломатического корпуса в Москве.

В ходе пресс-конференции будет представлен проект круглогодичной полностью автономной международной арктической станции, создаваемой на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики (без дизельного топлива). Цель проекта - доработка, тестирование и популяризация решений в области природосберегающих технологий. Кроме того, проект нацелен на изучение и развитие иных технологических решений, используемых для   жизнеобеспечения энергоизолированных, удаленных поселений и объектов в Арктике и  направленных на улучшение условий быта и работы человека в этом сложном регионе в целом.
Международная арктическая станция, открытие которой запланировано на весну 2022 года, должна стать платформой для международной кооперации инженеров, исследователей, ученых, а также научной молодежи, работающих над технологиями для жизни и работы в Арктике уже в ближайшем будущем.

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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