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В Москве наркоторговцев обвинили в создании преступного сообщества
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РИА Новости

В Москве наркоторговцев обвинили в создании преступного сообщества

11:32 10.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Следствие в Москве инкриминировало 12 обвиняемым в торговле наркотиками участие в преступном сообществе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"(Следствием) возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) в отношении 12 фигурантов, которым также инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных статьями 228.1, 232, 172 УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство", - сказала Волк.
Задержание
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По ее словам, задержанные фигуранты обвиняются в незаконном обороте наркотических средств на территории Московского региона и Тамбовской области, а также нелегальной банковской деятельности и организации наркопритона.
По версии следствия, криминальная организация состояла из пяти структурных подразделений, сформированных по географическому признаку. Группировка отличалась устойчивостью, иерархией и четким распределением ролей. Сообщники получали крупные партии наркотического средства, размещали их для временного хранения в своих квартирах, а затем продавали через тайники. Одно из подразделений контролировало движение денег, вырученных от незаконной торговли наркотиками.
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"В ходе личного досмотра задержанных, а также обысков по местам их проживания обнаружено и изъято из незаконного оборота более 2,5 килограммов героина. Предварительно установлено, что незаконный доход от противоправной деятельности превысил 36 миллионов рублей", - пояснила Волк.
В настоящее время десять фигурантов заключены под стражу, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Ирина ВолкМВД РФМоскваРоссияПроисшествия
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