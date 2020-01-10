В возрасте 23 лет скончалась звезда реалити-шоу на MTV

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Алексис Эдди, бывшая звезда реалити-шоу "Are you the one?" ("Пожалуй ты!"), которое выходило на канале MTV, была найдена мертвой в четверг утром в доме своей матери в Маннингтоне (США). Ей было 23 года, сообщает wvmetronews.
"Это произошло около семи утра. Нас вызвали с сообщением о том, что у молодой женщины произошла остановка сердца. На месте происшествия ее объявили мертвой", — прокомментировал начальник полиции Брайан Стюарт
Следователи ждут результатов токсикологической экспертизы и проводят дополнительное расследование, — рассказал офицер изданию.
Ранее Алексис Эдди открыто говорила о своей борьбе с чрезмерным злоупотреблением психоактивными веществами в социальной сети.
В 2017 году она принимала участие в шестом сезоне шоу, на котором пыталась найти свою любовь.