В возрасте 23 лет скончалась звезда реалити-шоу на MTV

. Алексис Эдди, бывшая звезда реалити-шоу "Are you the one?" ("Пожалуй ты!"), которое выходило на канале MTV, была найдена мертвой в четверг утром в доме своей матери в Маннингтоне (США). Ей было 23 года, сообщает wvmetronews.