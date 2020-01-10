Франция готова помочь в расследовании катастрофы самолета в Иране

ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости. Франция готова оказать помощь в расследовании причин катастрофы украинского самолета в Иране, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
"Франция готова внести свой вклад в необходимую экспертизу. Перед тем как занимать какую-то позицию, необходима полная ясность по тому, что произошло (с самолетом - ред.). И для этого существует международное расследование, которое должно быть использовано", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции RTL.
Он подтвердил, что в случае соответствующего обращения со стороны властей Франция готова провести экспертизу.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.