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2020-01-10T10:37+0300
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Франция готова помочь в расследовании катастрофы самолета в Иране
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РИА Новости

Франция готова помочь в расследовании катастрофы самолета в Иране

10:37 10.01.2020
170
© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости. Франция готова оказать помощь в расследовании причин катастрофы украинского самолета в Иране, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
"Франция готова внести свой вклад в необходимую экспертизу. Перед тем как занимать какую-то позицию, необходима полная ясность по тому, что произошло (с самолетом - ред.). И для этого существует международное расследование, которое должно быть использовано", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции RTL.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
00:56
ИКАО получила предварительный отчет от Ирана о крушении Boeing
Он подтвердил, что в случае соответствующего обращения со стороны властей Франция готова провести экспертизу.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
07:47
Иран пригласил США и Канаду участвовать в расследовании авиакатастрофы
41002218
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныЖан-Ив Ле ДрианФранцияИранУкраинаВ мире
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