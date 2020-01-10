Круглый стол о ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке

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13 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол, посвященный ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 2019 году и оценке перспектив дальнейшего развития обстановки в этом взрывоопасном регионе.