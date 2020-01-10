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Круглый стол о ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке
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РИА Новости

Круглый стол о ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке

10:34 10.01.2020
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13 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол, посвященный ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 2019 году и оценке перспектив дальнейшего развития обстановки в этом взрывоопасном регионе.
Участники:
- заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;/
- генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности, генеральный директор Института политических исследований Сергей МАРКОВ;
- ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;
- заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек МОЗЛОЕВ;
- ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий ЗИНИН;
- старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- научный сотрудник Центра изучения стран БСВ ИВ РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур ГАДЖИЕВ.

В ходе мероприятия будет сделан обзор событий, влиявших на ситуацию в ближневосточном и североафриканском регионах за период с января 2019 года по настоящее время.
В ночь на 8 января в ответ на американскую спецоперацию, в результате которой погиб видный иранский военный деятель, генерал Касем Сулеймани, Иран нанес ракетные удары по иракским военным базам, используемым ВС США. Каковы дальнейшие перспективы развития событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке? Располагает ли международное сообщество инструментом стабилизации обстановки в регионе?

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