Круглый стол о ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Участники:
- заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;/
- генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности, генеральный директор Института политических исследований Сергей МАРКОВ;
- ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;
- заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек МОЗЛОЕВ;
- ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий ЗИНИН;
- старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- научный сотрудник Центра изучения стран БСВ ИВ РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур ГАДЖИЕВ.
В ходе мероприятия будет сделан обзор событий, влиявших на ситуацию в ближневосточном и североафриканском регионах за период с января 2019 года по настоящее время.
В ночь на 8 января в ответ на американскую спецоперацию, в результате которой погиб видный иранский военный деятель, генерал Касем Сулеймани, Иран нанес ракетные удары по иракским военным базам, используемым ВС США. Каковы дальнейшие перспективы развития событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке? Располагает ли международное сообщество инструментом стабилизации обстановки в регионе?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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- заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;/
- генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности, генеральный директор Института политических исследований Сергей МАРКОВ;
- ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;
- заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек МОЗЛОЕВ;
- ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий ЗИНИН;
- старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- научный сотрудник Центра изучения стран БСВ ИВ РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур ГАДЖИЕВ.
В ходе мероприятия будет сделан обзор событий, влиявших на ситуацию в ближневосточном и североафриканском регионах за период с января 2019 года по настоящее время.
В ночь на 8 января в ответ на американскую спецоперацию, в результате которой погиб видный иранский военный деятель, генерал Касем Сулеймани, Иран нанес ракетные удары по иракским военным базам, используемым ВС США. Каковы дальнейшие перспективы развития событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке? Располагает ли международное сообщество инструментом стабилизации обстановки в регионе?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/