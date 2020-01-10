Бородин: терпение и труд с утра до ночи – самое главное для худрука

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Многолетний художественный руководитель Многолетний художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал о принципах управления творческим коллективом и выстраивании взаимоотношений со зрителями, а также раскрыл планы новых постановок.

В пятницу, 10 января, исполняется 40 лет, как РАМТ живет и развивается под художественным руководством известного режиссера, народного артиста России Алексея Бородина.

Четыре десятилетия Бородин ведет свой "театральный корабль" по пути творческого поиска, эксперимента, воспитывая будущие поколения артистов, режиссеров, драматургов и, конечно, зрителей, без которых, как известно, театра быть не может. Он создал репертуар, которому может позавидовать любой театр, предлагая классику - русскую и мировую, современную драматургию - отечественную и зарубежную.

Худрук строит свой театр, в котором каждый, взрослый и маленький, зритель, а также и взыскательная критика находят для себя новое и интересное. Доказательство тому - аншлаг практически на всех спектаклях РАМТа, одного из самых популярных сегодня театров Москвы . И в этом заслуга мудрого руководителя Алексея Бородина.

Бег на длинную дистанцию

"Художественное руководство - это бег на длинную дистанцию. В репертуарном театре обязательно нужно думать о том, что впереди: должна быть определена дорога, по которой ты и должен идти вперед - терпеливо, трудясь с утра и до ночи. Что я и пытаюсь делать все эти годы", - сказал Бородин РИА Новости.

Он подчеркнул, что в репертуарном театре-доме, где люди вместе долгое время вместе работают, очень важна атмосфера. Худрук считает, что она должна быть доверительной, что обо всем надо говорить честно и открыто.

Выпускник ГИТИСа , ученик выдающегося режиссера Юрия Завадского, Бородин после окончания вуза сразу уехал в Киров, где шесть с половиной лет возглавлял Театр юного зрителя, что сам он считает большим везением – потому что в Центральный детский театр (будущий РАМТ – ред.) в 1980 году он уже пришел с определенным опытом руководителя.

Главное предназначение

Бородин пришел в коллектив со своей богатой историей, театр, созданный в начале 1920-х годов как театр для детей. Под руководством Бородина театр сменил свое название, стал РАМТом, но остался верен своим принципам, своему главному предназначению: воспитывать своего зрителя в духе добра и справедливости, правды и уважения к личности.

"Важно, чтобы старшие думали о том, что будет с театром дальше, нужно собирать вокруг себя молодых режиссеров, которые бы могли продолжить дело театра, режиссеров, которым ты доверяешь", - подчеркнул Бородин.

Он признался, что ему нравится "ставить себя в положение конкуренции с молодыми". "Это здорово помогает быть во времени, не дает останавливаться, топтаться на месте. Каждый раз именно ты сдаешь экзамен, когда ставишь свой собственный или спектакль того, кого ты воспитал и пригласил. Это не дает успокаиваться и смотреть на себя, как на все знающего и все постигшего. Самодовольство - это самое страшное, это конец", - считает народный артист.

Важно, чтобы была перспектива

Бородин создал 35 спектаклей по классике и современным пьесам. Он первым в России вслед за Королевским лондонским театром и Линкольн-центром в Нью-Йорке поставил драматическую трилогию Тома Стоппарда "Берег утопии" (8 часов сценического действия, 70 персонажей), шедшую в театре с большим успехом 10 сезонов. С этого спектакля началась творческая дружба режиссера со знаменитым драматургом: недавно он поставил пьесу Стоппарда "Проблема", а сейчас получил от него новую - "Леопольдштадт".

"Сейчас я уже репетирую "Горе от ума" Грибоедова, а затем начну работать над постановкой по роману Алексея Варламова "Душа моя Павел" и далее в планах – спектакль по пьесе Тома Стоппарда "Леопольдштадт". Это очень важно, когда есть перспектива…" - отметил режиссер.

Соединяя разных авторов и разных режиссеров, классику и современность, моноспектакли и полифонические полотна, Бородин создает внутри театра "броуновское движение", которое важно и для труппы, и для зрителя.