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В Коми не выявили превышения вредных веществ в воздухе после ЧП на НПЗ
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РИА Новости

В Коми не выявили превышения вредных веществ в воздухе после ЧП на НПЗ

09:53 10.01.2020
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© Фото : Николай АкулинПожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте
© Фото : Николай Акулин
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте ночью не выявлено, повторные замеры будут проведены утром, говорится в сообщении пресс-службы главы республики Коми.
Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в четверг произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла тысячи квадратных метров. Огонь был локализован в 23.20 на площади 800 "квадратов", в 00.07 - объявлена ликвидация горения. Пострадал один человек, он госпитализирован.
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"На месте работает лаборатория по замеру ПДК, превышений не выявлено. Повторные замеры будут проводиться в утреннее время. Ситуация находится на контроле МЧС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе тушения пожара из-за активного горения и высоких температур произошла разгерметизация четырех емкостей. Была проведена пенная атака, которая позволила снизить температуру и давление в резервуарах, а также ликвидировать возгорание. К ликвидации пожара привлечены силы и средства РСЧС: 104 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России – 66 человек и 10 единиц техники. Мероприятия по ликвидации последствий инцидента координирует оперативный штаб, созданный по поручению главы республики Коми Сергея Гапликова.
Глава республики Коми поручил региональным Минпрому и Минприроды оценить в кратчайшие сроки возможные промышленный и экологический ущерб от пожара.
Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка
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Министерство природных ресурсов и экологии РФМЧС РФУхтаПроисшествия
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