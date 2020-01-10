В Коми не выявили превышения вредных веществ в воздухе после ЧП на НПЗ

Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в четверг произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла тысячи квадратных метров. Огонь был локализован в 23.20 на площади 800 "квадратов", в 00.07 - объявлена ликвидация горения. Пострадал один человек, он госпитализирован.

"На месте работает лаборатория по замеру ПДК, превышений не выявлено. Повторные замеры будут проводиться в утреннее время. Ситуация находится на контроле МЧС России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе тушения пожара из-за активного горения и высоких температур произошла разгерметизация четырех емкостей. Была проведена пенная атака, которая позволила снизить температуру и давление в резервуарах, а также ликвидировать возгорание. К ликвидации пожара привлечены силы и средства РСЧС: 104 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России – 66 человек и 10 единиц техники. Мероприятия по ликвидации последствий инцидента координирует оперативный штаб, созданный по поручению главы республики Коми Сергея Гапликова.