Власть в Абхазии сменится демократическим путем, считает эксперт

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вооруженного противостояния в Абхазии силовые ведомства не допустят, смена власти может произойти только демократическим путем на выборах, действующий президент Рауль Хаджимба их, скорее всего, проиграет, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
"Вооруженного противостояния не допустят силовые ведомства. Чтобы началась какая-то гражданская война, такого не может быть. Такие акции в духе Абхазии могут носить ожесточенный характер, но, конечно, гражданской войны не будет допущено", - сказал РИА Новости эксперт.
Суздальцев отметил, что попытка свергнуть Хаджимбу существует, и это не первая попытка. "Досрочные выборы может объявить парламент, я думаю, что их Хаджимба проиграет", - подчеркнул он.
По его словам, "только конституционными мерами можно сменить власть".
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября 2019 года. Победил Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент - председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния - получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными. Суд 20 сентября отказал Квицинии. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.