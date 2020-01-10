Власть в Абхазии сменится демократическим путем, считает эксперт

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вооруженного противостояния в Вооруженного противостояния в Абхазии силовые ведомства не допустят, смена власти может произойти только демократическим путем на выборах, действующий президент Рауль Хаджимба их, скорее всего, проиграет, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев

"Вооруженного противостояния не допустят силовые ведомства. Чтобы началась какая-то гражданская война, такого не может быть. Такие акции в духе Абхазии могут носить ожесточенный характер, но, конечно, гражданской войны не будет допущено", - сказал РИА Новости эксперт.

Суздальцев отметил, что попытка свергнуть Хаджимбу существует, и это не первая попытка. "Досрочные выборы может объявить парламент, я думаю, что их Хаджимба проиграет", - подчеркнул он.

По его словам, "только конституционными мерами можно сменить власть".

В четверг протестующие , требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.

Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.