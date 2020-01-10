В Красноярском крае ищут женщину, подозреваемую в убийстве младенца

"В ходе предварительного следствия установлено, что 30 декабря 2019 года в дневное время на территории мусоросортировочного завода ООО "РостТех", расположенного на территории Березовского района Красноярского края, обнаружено тело неустановленной новорожденной девочки с криминальными травмами. По предварительному заключению судмедэкспертизы, травма ребенку причинена прижизненно", - говорится в сообщении.