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В Красноярском крае ищут женщину, подозреваемую в убийстве младенца
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РИА Новости

В Красноярском крае ищут женщину, подозреваемую в убийстве младенца

09:48 10.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Следователи разыскивают мать, подозреваемую в убийстве новорожденной девочки, тело которой нашли на территории мусоросортировочного завода под Красноярском, сообщает региональный главк СК РФ.
"В ходе предварительного следствия установлено, что 30 декабря 2019 года в дневное время на территории мусоросортировочного завода ООО "РостТех", расположенного на территории Березовского района Красноярского края, обнаружено тело неустановленной новорожденной девочки с криминальными травмами. По предварительному заключению судмедэкспертизы, травма ребенку причинена прижизненно", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство новорожденного). Следователи просят помощи в розыске "женщины, причастной к убийству новорожденной дочери".
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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Следственный комитет РФКрасноярский крайПроисшествия
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