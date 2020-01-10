ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило пять раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра. При обстрелах силовики применяли стрелковое вооружение и гранатомёты.