Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T09:44+0300
https://ria.ru/20200110/1563243415.html
ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1036x0_80_0_0_083ef85720d7ae42d83e4fe003639f97.jpg
РИА Новости

ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

09:44 10.01.2020
203
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
03:40
Постпред России при ЕС объяснил улучшение обстановки в Донбассе
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило пять раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра. При обстрелах силовики применяли стрелковое вооружение и гранатомёты.
200002
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Эдуард Басурин
В ДНР заявили о перехвате беспилотника украинских силовиков
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постпред России при ЕС объяснил улучшение обстановки в Донбассе
Жан-Ив Ле Дриан
Глава МИД Франции оценил шансы Ирана на получение ядерного оружия
Эдуард Басурин
Силовики более 20 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
Бишкек
Посла Таджикистана вызвали в МИД Киргизии из-за конфликта на границе
Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали принятую конгрессом США резолюцию по Ирану
Поисковые работы на месте столкновения танкера GLARD 2 под российским флагом с рыболовецким катером в районе Стамбула
Российский танкер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Турции
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
NTSB надо получить лицензию для участия в следствии по Boeing в Иране
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков заявил об угрозе возобновления конфронтации США и Ирана
Индийские военные во время операции по освобождению захваченного боевиками правительственного института в штате Джамму и Кашмир
Решение об отключении интернета в Джамму и Кашмире пересмотрят
Лесные пожары в Австралии
Пожар на юге Австралии охватил территорию свыше 300 тысяч гектаров
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков: Россия надеется, что США и Иран воздержатся от новых ударов
Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Глава минобороны Абхазии призвал не сталкивать народ
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярском крае ищут женщину, подозреваемую в убийстве младенца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
14:20В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
13:51Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
13:50Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ
13:45Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ
Лента новостейМолния