ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило пять раз", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра. При обстрелах силовики применяли стрелковое вооружение и гранатомёты.