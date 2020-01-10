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Московский зоопарк начал принимать ели, не распроданные к Новому году
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РИА Новости

Московский зоопарк начал принимать ели, не распроданные к Новому году

08:41 10.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЁлочные базары в Москве
Ёлочные базары в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ели и сосны, которые не успели продать во время новогодних праздников на городских елочных базарах, начали принимать в Московском зоопарке, их используют для обогащения среды обитания и рациона животных, сообщается на сайте мэра Москвы.
"С каждым годом число предпринимателей, желающих передать новогодние деревья в дар обитателям зоосада, а не выбросить их на свалку, растет. С 1 января в зоопарк уже поступило полторы тысячи елей и сосен, которые не нашли своих покупателей. Наши животные очень рады таким подаркам", - приводятся на сайте слова Светланы Акуловой, генерального директора Московского зоопарка.
Так, хвоя - это полезная добавка в рацион голубых баранов, азиатских слонов и альпака, а снежные барсы и восточноевропейские рыси точат о стволы деревьев когти.
Сообщается, что Московский зоопарк уже несколько лет принимает в дар нераспроданные новогодние деревья. Передать деревья в зоопарк могут только юридические лица, такое ограничение ввели для безопасности животных.
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"На деревьях, которые стояли в домах горожан, могут остаться фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега. Кроме того, деревья, которые долгое время были в помещениях, теряют свой аромат и становятся менее интересными для животных", - добавляется в сообщении.
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