Московский зоопарк начал принимать ели, не распроданные к Новому году

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ели и сосны, которые не успели продать во время новогодних праздников на городских елочных базарах, начали принимать в Ели и сосны, которые не успели продать во время новогодних праздников на городских елочных базарах, начали принимать в Московском зоопарке , их используют для обогащения среды обитания и рациона животных, сообщается на сайте мэра Москвы

"С каждым годом число предпринимателей, желающих передать новогодние деревья в дар обитателям зоосада, а не выбросить их на свалку, растет. С 1 января в зоопарк уже поступило полторы тысячи елей и сосен, которые не нашли своих покупателей. Наши животные очень рады таким подаркам", - приводятся на сайте слова Светланы Акуловой, генерального директора Московского зоопарка.

Так, хвоя - это полезная добавка в рацион голубых баранов, азиатских слонов и альпака, а снежные барсы и восточноевропейские рыси точат о стволы деревьев когти.

Сообщается, что Московский зоопарк уже несколько лет принимает в дар нераспроданные новогодние деревья. Передать деревья в зоопарк могут только юридические лица, такое ограничение ввели для безопасности животных.