Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T08:10+0300
https://ria.ru/20200110/1563241339.html
В Москве в пятницу ожидаются слабые осадки и плюсовая температура
https://cdn21.img.ria.ru/images/156284/49/1562844923_0:197:3290:2048_1036x0_80_0_0_52f9ac9d72f66334079017d0c4e9aa17.jpg
РИА Новости

В Москве в пятницу ожидаются слабые осадки и плюсовая температура

08:10 10.01.2020
141
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина на Манежной площади в Москве
Женщина на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Женщина на Манежной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Слабые осадки и положительная температура ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную погоду, местами возможен слабый снег. Температура - ноль - плюс 2 градуса", – сказал Синенков.
Прохожие на Красной площади в городе Москве
05:06
В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России
По его словам, ветер в столице будет западный, 3-8 метров в секунду.
"Атмосферное давление существенно меняться не будет и сохранится на уровне до 747 миллиметров ртутного столба, это около нормы", - сказал специалист.
Санкт-Петербург
Вчера, 11:45
В Петербурге из-за теплой зимы зацвели примула и весенник
000000
Обсудить 0
Александр СиненковМоскваОбщество
Рекомендуем
Снегопад
Росгидромет рассказал о погоде в европейской части России в выходные
Праздник Крещение Господне в регионах России
В Росгидромете рассказали о погоде в регионах в ночь на Крещение
Вид Москвы
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
Центральный музей Великой Отечественной войны
Музей Победы в Москве принял 34 тысячи человек в новогодние праздники
Кадр из фильма Челюсти 1975 года
СМИ: студия Universal планирует переснять хоррор "Челюсти"
Фрагменты орнаментированной керамики неолита
Найденная в Москве керамика поможет установить дату заселения столицы
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Михаил Сеславинский
Глава Роспечати рассказал, как изменятся источники доходов газет
Прохожие во время снегопада в Москве
В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
Елена Яковлева
Елена Яковлева рассказала, как едва не погибла на отдыхе в Одессе
Казанский кремль со смотровой площадки Центра семьи Казан
В Татарстане назвали число открывшихся за прошлый год мечетей
Финансовый центр Гонконга
Текст службы Рождества Христова на китайском языке издан в Гонконге
Верующий на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
Мусульмане РФ скорбят по погибшим в авиакатастрофе в Тегеране
Красная площадь
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в Старый Новый год
Водитель такси
На Ямале пьяный пассажир такси ранил водителя отверткой, требуя денег
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:20В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
13:51Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
13:50Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ
13:45Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ
13:43Челябинские власти опровергли факты вывоза безнадзорных животных в лес
Лента новостейМолния