В Москве в пятницу ожидаются слабые осадки и плюсовая температура

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Слабые осадки и положительная температура ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную погоду, местами возможен слабый снег. Температура - ноль - плюс 2 градуса", – сказал Синенков.
По его словам, ветер в столице будет западный, 3-8 метров в секунду.
"Атмосферное давление существенно меняться не будет и сохранится на уровне до 747 миллиметров ртутного столба, это около нормы", - сказал специалист.