Продавцы в Греции заявили о снижении у россиян спроса на шубы

АФИНЫ, 10 янв – РИА Новости. Греческие шубы много лет пользовались огромной популярностью у россиян, но спрос в последние годы резко упал, и это связано с санкциями, а не теплой зимой в России, считают производители и продавцы меховых изделий.

"Не столько погода сказалась, сколько санкции. Работа непосредственно с Россией очень сильно упала", - рассказала РИА Новости Нина – сотрудница компании Castor, производителя шуб и кожаных изделий. Компания имеет магазин в центре Афин.

По ее словам, из-за снижения спроса позакрывались многие магазины и фабрики в Касторье – городе на севере Греции, центре меховой промышленности.

"Очень сильно упал потребительский спрос. Курс евро вырос почти в два раза по отношению к рублю. Помимо этого, из-за санкций Путин поднял легкую индустрию России. Сейчас шьют меховые изделия в Пятигорске, очень круто поднялись в Казани. Поэтому мы теряем своих клиентов. Чувствуется разница с годами, которые были до санкций", - сказала сотрудница компании.

"В наших магазинах покупали шубы российские звезды – Майя Плисецкая, Елена Образцова, Алексей Баталов, Лариса Лужина, когда приезжали в Грецию", - сказала Нина.

Она отметила, что и летом стало меньше русских туристов, и приезжают они в основном с познавательными целями, а не за покупками.

Сейчас больше стали покупать американцы, арабские страны – Кувейт, и особенно Ливан, много покупает Кипр, сообщила сотрудница компании.

"Все говорят, что у вас уже и зимы нет, уже тепло. Но падение спроса не связано с этим", - сказал Георгий, продавец одного из центральных афинских магазинов меховых изделий.

По его словам, в этом сезоне спрос намного ниже, чем год назад.

"Русских было очень мало в этом сезоне, и естественно, продажи были очень маленькие. Покупали в основном дешевые шубы. Самая дорогая была 1500 евро, а так покупают за 700 – 800 евро, до тысячи. Такая ситуация и на островах, и в Афинах", - сказал он.

"Перед праздниками тоже почти ничего не покупали. Спрос упал. Может, покупают в другом месте. И сколько лет покупают шубы, возможно, большинство желающих уже купили", - сказал Георгий.

По его словам, в прошлом году продажи были лучше.