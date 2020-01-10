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Продавцы в Греции заявили о снижении у россиян спроса на шубы
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РИА Новости

Продавцы в Греции заявили о снижении у россиян спроса на шубы

03:27 10.01.2020
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© РИА Новости / Руслан КривобокМагазин с шубами
Магазин с шубами
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Магазин с шубами
АФИНЫ, 10 янв – РИА Новости. Греческие шубы много лет пользовались огромной популярностью у россиян, но спрос в последние годы резко упал, и это связано с санкциями, а не теплой зимой в России, считают производители и продавцы меховых изделий.
"Не столько погода сказалась, сколько санкции. Работа непосредственно с Россией очень сильно упала", - рассказала РИА Новости Нина – сотрудница компании Castor, производителя шуб и кожаных изделий. Компания имеет магазин в центре Афин.
По ее словам, из-за снижения спроса позакрывались многие магазины и фабрики в Касторье – городе на севере Греции, центре меховой промышленности.
"Очень сильно упал потребительский спрос. Курс евро вырос почти в два раза по отношению к рублю. Помимо этого, из-за санкций Путин поднял легкую индустрию России. Сейчас шьют меховые изделия в Пятигорске, очень круто поднялись в Казани. Поэтому мы теряем своих клиентов. Чувствуется разница с годами, которые были до санкций", - сказала сотрудница компании.
"В наших магазинах покупали шубы российские звезды – Майя Плисецкая, Елена Образцова, Алексей Баталов, Лариса Лужина, когда приезжали в Грецию", - сказала Нина.
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Она отметила, что и летом стало меньше русских туристов, и приезжают они в основном с познавательными целями, а не за покупками.
Сейчас больше стали покупать американцы, арабские страны – Кувейт, и особенно Ливан, много покупает Кипр, сообщила сотрудница компании.
"Все говорят, что у вас уже и зимы нет, уже тепло. Но падение спроса не связано с этим", - сказал Георгий, продавец одного из центральных афинских магазинов меховых изделий.
По его словам, в этом сезоне спрос намного ниже, чем год назад.
"Русских было очень мало в этом сезоне, и естественно, продажи были очень маленькие. Покупали в основном дешевые шубы. Самая дорогая была 1500 евро, а так покупают за 700 – 800 евро, до тысячи. Такая ситуация и на островах, и в Афинах", - сказал он.
"Перед праздниками тоже почти ничего не покупали. Спрос упал. Может, покупают в другом месте. И сколько лет покупают шубы, возможно, большинство желающих уже купили", - сказал Георгий.
По его словам, в прошлом году продажи были лучше.
"Намного лучше было, тогда продали на 20 – 25% больше, может до 30%, но этом моя оценка, точных цифр у меня нет", - сказал он.
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